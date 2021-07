le plus grand succès de Satya Nadella en tant que PDG de Microsoft ; À l’intérieur de la grande course de . ; Numéro de la semaine

in

Satya Nadella chez Microsoft Ignite 2016, deux ans après le début de son mandat en tant que PDG de Microsoft et quelques mois après l’annonce de l’acquisition de LinkedIn par la société. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Lorsque Microsoft a annoncé son acquisition de LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars il y a cinq ans, il y avait beaucoup de scepticisme, et pour cause.

Après tout, Microsoft était une entreprise connue pour avoir subi d’énormes dépréciations lorsque ses plus grosses acquisitions (aQuantive, Nokia, etc.) n’ont pas répondu aux attentes.

Mais c’était alors, et après être devenu le nouveau leader du vénérable géant du logiciel, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, adoptait une approche différente, s’en tenant à la force de Microsoft en matière de technologie d’entreprise en reprenant le réseau social d’entreprise populaire.

Cela reste le plus gros contrat de l’histoire de Microsoft, et dans cet esprit, il est désormais également considéré comme le plus grand succès de Satya Nadella en tant que PDG de Microsoft.

Cette semaine, nous avons appris que LinkedIn a rejoint les rangs des entreprises de 10 milliards de dollars de Microsoft, franchissant pour la première fois ce seuil de chiffre d’affaires annuel.

Malheureusement, nous ne savons toujours pas avec certitude si LinkedIn est une entreprise rentable, car Microsoft a cessé de divulguer les bénéfices d’exploitation de LinkedIn il y a quelques années. Mais sur la base de l’économie sous-jacente de l’entreprise et de la trajectoire antérieure des résultats de LinkedIn, il y a fort à parier qu’elle fonctionne dans le noir.

Nous discutons de l’accord LinkedIn, cinq ans plus tard, dans le deuxième segment du podcast . de cette semaine.

Mon collègue John Cook et moi sommes de retour dans le studio . dans nos bureaux du quartier Fremont de Seattle pour la première fois en 18 mois, avec le producteur de podcast Curt Milton.

Nous commençons par une discussion en coulisses sur La grande course II de ., et conclure avec une nouvelle fonctionnalité, Numéro de la semaine, tiré de les derniers résultats de notre géant du café local.

Écoutez ci-dessus, ou abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast.