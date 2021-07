Le plus grand syndicat d’enseignants du pays semble effacer les déclarations pro-critiques de la théorie raciale de son site Web .

Le plus grand syndicat d’enseignants du pays aurait supprimé des parties du contenu de son site Web décrivant ses plans pour promouvoir la théorie critique de la race dans les écoles – quelques jours après avoir approuvé les plans lors de sa réunion annuelle pour promouvoir la doctrine profondément conflictuelle à l’échelle nationale.

Jesica Anderson, directrice exécutive de Heritage Action, l’organisation populaire conservatrice, a tweeté mardi une capture d’écran du site Web de la National Education Association montrant la suppression de pages détaillant la campagne de la NEA pour promouvoir la théorie critique de la race.

Anderson et l’auteur et critique américain James Lindsay ont tweeté des liens archivés sur le site du syndicat. Le nettoyage allégué intervient trois jours après la conclusion de la réunion annuelle de l’AEN.

Dans une page décrivant le « nouveau point A » pour sa réunion annuelle et son assemblée des représentants, la NEA a proposé une augmentation de son budget de 675 252 $ supplémentaires pour établir «un groupe de travail qui identifie les critères pour des écoles sûres, justes et équitables, y compris l’exploration le rôle des forces de l’ordre dans l’éducation.

Ce groupe de travail « plaiderait pour des formules de financement justes qui remédient aux disparités de ressources omniprésentes basées sur la race, les revenus et les modèles de richesse géographique, et plaiderait pour un enseignement supérieur gratuit ». Il formerait le personnel scolaire, y compris les enseignants et les administrateurs, à « la réactivité culturelle, les préjugés implicites, l’antiracisme, les pratiques tenant compte des traumatismes, les pratiques de justice réparatrice et d’autres formations sur la justice raciale ».

La deuxième page qui semblait avoir été supprimée soulignait le « New Business Item 39 », qui demandait un financement supplémentaire de 127 600 $ pour partager et faire connaître « les informations déjà disponibles sur la théorie critique de la race (CRT) » et pour créer « une étude qui critique l’empire, suprématie blanche, anti-noirceur, anti-indigénéité, racisme, patriarcat, cichétéropatriarcat, capitalisme, capacitisme, anthropocentrisme et autres formes de pouvoir et d’oppression aux intersections de notre société.

La page a également déclaré que la NEA “s’opposerait aux tentatives d’interdire la théorie critique de la race et/ou le projet 1619”. La mesure informerait également les enseignants et les administrateurs sur les outils nécessaires pour « défendre l’honnêteté dans l’éducation, y compris, mais sans s’y limiter, des outils comme le CRT ».

Jusqu’à présent, personne du syndicat n’a confirmé ni nié la suppression des pages, ni répondu au tweet d’Anderson.