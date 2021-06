Le plus grand syndicat travailliste accusé de complot de Corbynite visant à évincer des députés – Fuite d’e-mails envoyés à la police | Politique | Nouvelles

Dans un développement potentiellement explosif, Unite est accusé d’avoir envisagé de canaliser de l’argent par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats pour payer des militants cherchant à faire campagne contre les députés travaillistes. S’il est prouvé, le comportement pourrait enfreindre les exigences légales imposant aux syndicats de divulguer toutes les dépenses consacrées à des causes politiques.

Les allégations concernent l’époque où Jeremy Corbyn était chef du parti travailliste entre 2015 et 2020.

La députée Barking Margaret Hodge, qui a fait l’objet d’une campagne pour la désélectionner comme candidate du parti aux élections de 2019, a renvoyé les allégations à la police.

Elle affirme avoir reçu des e-mails soutenant les allégations selon lesquelles des militants syndicaux avaient ciblé des députés qui critiquaient M. Corbyn, notamment l’ancien chef adjoint travailliste Tom Waston, le député de Warley Jon Spellar et l’ancien député de Dudley North Ian Austin.

Elle a déclaré: “Hier, j’ai écrit à la police du Met concernant une infraction pénale présumée du syndicat Unite dont j’ai été informée.

“J’ai maintenant demandé une enquête policière immédiate.

“J’ai récemment vu des e-mails suggérant que les hauts responsables de Unite finançaient secrètement des activités politiques. Garder ce secret pour ses membres qui travaillent dur.

“Si c’est vrai, c’est illégal.”

Dans une autre affirmation accablante, Mme Hodge affirme que les courriels semblaient montrer que Howard Beckett, qui brigue actuellement la tête du syndicat Unite, était impliqué dans le scandale.

“Cela me fait me demander si Howard Beckett est apte à diriger l’un des plus grands syndicats britanniques”, a-t-elle déclaré.

« Dans ces e-mails, il semble que les responsables d’Unite, dont Howard Beckett, ont délibérément orchestré la désélection de députés travaillistes de longue date.

Le mois dernier, M. Beckett a été suspendu par le Parti travailliste après avoir envoyé un tweet appelant à l’expulsion de Priti Patel.

Un porte-parole d’Unite a défendu les actions du syndicat et a déclaré que la direction avait rejeté les demandes des militants dans les e-mails pour que des paiements soient effectués pour avoir aidé à désélectionner des députés.

Suite aux allégations de Mme Hodge, le porte-parole a déclaré: “Nous avons informé M. Beckett de la plainte déposée auprès de la police.

“Il considère que la plainte de la police est risible et politiquement motivée.

“Margaret Hodge fait preuve d’une méconnaissance totale de la loi concernant l’utilisation des fonds syndicaux généraux et politiques.

“Elle risque de faire perdre du temps à la police à des fins de coup publicitaire.

“Les députés travaillistes devraient avoir mieux à faire.”

Tout en niant participer à toute activité illégale, le porte-parole a admis chercher à remplacer les députés travaillistes qui critiquaient la direction du parti à l’époque.

Il a déclaré: “En tant que secrétaire régional par intérim pour les West Midlands, M. Beckett a activement promu le programme politique d’Unite et ses valeurs, notamment en défendant des candidats qui ont fait preuve d’une plus grande loyauté envers le parti et sa direction.”