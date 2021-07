Le plus grand téléviseur Micro LED est maintenant disponible à l’achat – mais Samsung ne révélera pas son prix

Après avoir été mis à la disposition du public pour la première fois l’année dernière, Samsung a maintenant sorti une deuxième version de son téléviseur MicroLED – The Wall – qui est encore plus lumineux et plus coloré que l’original.

Ce qui sépare The Wall de la concurrence maintenant, et ce qui l’a rendu si spécial l’année dernière lors de sa sortie, c’est qu’il utilise la technologie d’affichage MicroLED pour créer un écran modulaire jusqu’à 1 000 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution supérieure à 16K. (15 360 x 2 160 pixels).

La nouveauté cette année sont les LED 40% plus petites que l’année dernière qui devraient, selon Samsung au moins, offrir un contraste plus élevé et une meilleure uniformité des couleurs. À l’intérieur, un nouveau processeur est en cours d’exécution pour aider à passer à sa résolution incroyablement grande et l’écran lui-même a diminué en largeur, ce qui lui permet de s’adapter plus près du mur.

Idéalement, The Wall sera utilisé comme écran pour les espaces de vente au détail et les immeubles de bureaux – mais sans un prix connu, il sera assez difficile de budgétiser un.

Alors combien cela coûtera-t-il environ ?

Samsung a annoncé la nouvelle que The Wall serait disponible dans le monde entier, mais il n’a pas donné de prix exact par panneau. Cela signifie que le coût n’est – pour le meilleur que pour le pire – non disponible publiquement.

Cela dit, nous pouvons faire des estimations approximatives pour nous y rendre.

La version de l’année dernière de The Wall s’est vendue à un prix très élevé de 156 000 $ (environ 113 000 £ ou 210 000 AU $) pour la version 110 pouces. Nous nous attendions à ce que la version de The Wall de cette année coûte à peu près le même prix, mais rien ne garantit que le prix pour les entreprises sera le même cette fois-ci que pour le grand public l’année dernière, car il y a plus de facteurs à prendre en compte.

Quoi qu’il en soit, tout le monde ne sera pas à la recherche d’un tout nouveau MicroLED de 110 pouces pour leur petite entreprise – mais si vous avez des poches suffisamment profondes, vous pouvez en commander un maintenant sur le site Web de Samsung.

