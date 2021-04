Le plus gros avion du monde vole à nouveau et se prépare à lancer d’autres véhicules | La technologie

Stratolaunch a terminé avec succès son deuxième vol d’essai et continue d’attirer l’attention pour son design spectaculaire.

Tous les avions ne sont pas créés dans le but de transporter des personnes ou des marchandises, et Stratolaunch en est un exemple. Ceci est le plus gros avion existant aujourd’hui et construit pour lancer des véhicules hypersoniques depuis les airs, quelque chose que vous pouvez faire grâce à sa taille.

Le double fuselage du Stratolaunch lui fait atteindre une envergure de 117 mètres. Mais on ne parle pas d’un avion dans sa phase de test initiale, dans les dernières heures a terminé son deuxième vol en restant dans les airs pendant trois heures et 14 minutes, 44 de plus que dans le premier, survolant le désert de Mojave, en Californie.

Selon Engadget, le directeur de la technologie de l’entreprise déclare que «Stratolaunch renforce la capacité de notre nation à être un leader mondial sur le marché hypersonique». Et leurs mots ambitieux sont compris lorsqu’ils découvrent à quoi ressemble le projet sur lequel ils travaillent.

Stratolaunch souhaite créer d’autres véhicules hypersoniques plus petits qu’ils commenceront à tester dans deux ans. Ceux-ci seront lancés depuis les airs par le gigantesque avion et l’objectif sera pour eux de voler pendant au moins 60 secondes à des vitesses hypersoniques; c’est-à-dire cinq fois la vitesse du son. Ils planeront ensuite sur de longues distances avant d’atterrir sur une piste normale.

Quoi qu’il en soit, cela viendra plus tard. Pour l’instant, les tests dont certains échantillons sont vus sur les réseaux sociaux sont plus importants.

Le Roc de Stratolaunch, le plus grand avion du monde (et construit pour lancer des fusées), vient de décoller pour son deuxième vol d’essai: pic.twitter.com/v60OhFRJa8 – Michael Sheetz (@thesheetztweetz) 29 avril 2021

La vitesse à laquelle il atteint et sa taille énorme ont attiré l’attention de différents marchés, mais on parle surtout de l’intérêt du Département de la défense des États-Unis pour tester ce type d’aéronef et les différents matériaux Qu’est-ce qu’ils utilisent.

Dans tous les cas, nous verrons comment progressent les tests et les utilisations qu’on en trouve, cela peut être un véhicule très utile pour lancer d’autres avions, transporter du matériel, avancer dans la course à l’espace, à des fins de guerre et dans de nombreux autres domaines.