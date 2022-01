Le plus gros DLC de Dead Cells à ce jour, « The Queen & The Sea », est maintenant en ligne

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Comme promis, The Queen & The Sea, un tout nouveau pack DLC payant pour Dead Cells, est désormais disponible sur Nintendo Switch et d’autres plateformes.

Révélé aux côtés d’une bande-annonce vers la fin de l’année dernière, The Queen & The Sea est le plus gros DLC du jeu à ce jour, concluant les événements et le récit trouvés dans les deux premiers DLC, The Bad Seed et Fatal Falls. On dit qu’il présente « de nouveaux défis formidables avec deux nouveaux biomes, de nouveaux ennemis et un nouveau boss dur à cuire ». Ooer.

Une nouvelle bande-annonce animée pour le nouveau contenu est maintenant disponible (voir ci-dessus), et nous avons le récapitulatif complet de ce que vous pouvez vous attendre à apprécier en l’achetant ici :

The Queen and the Sea DLC termine le chemin qui a commencé avec The Bad Seed et Fatal Falls, dans lequel après être mort à nouveau en essayant de sauver l’île du Malaise, le Décapité cherche maintenant un moyen de sortir de l’île – un moyen ce qu’il semble avoir trouvé dans le dernier DLC, mais il est fortement surveillé. Le DLC Queen & The Sea emmène les joueurs à travers deux tout nouveaux biomes : The Infested Shipwreck et The Lighthouse. La course est parallèle aux niveaux High Peak Castle et Throne Room, initiant les joueurs à une variété de nouveaux défis. Le premier biome, The Infested Shipwreck, vous entraîne à travers une épave pourrie où vous serez traqué par des horreurs surnaturelles impitoyables qui se cachent (comme elles le font) dans le vieux vaisseau effrayant et hanté. Le deuxième biome, The Lighthouse, présente un tout nouveau défi d’exploration verticale encore jamais vu dans Dead Cells.

Les joueurs se retrouveront dans une tour montante dans laquelle les joueurs grimperont aussi vite que possible pour distancer les flammes montantes tout en repoussant simultanément des guerriers hautement qualifiés qui ne veulent rien de plus que mettre fin à votre course. Et parce que nous ne pouvons pas introduire de nouveaux biomes sans introduire également un nouveau boss puissant qui vous attend, veuillez rencontrer la reine, un tout nouveau personnage d’une élégance inattendue, différent de tout autre boss vu auparavant dans le jeu. La Reine s’adapte en changeant sa tactique en fonction de la stratégie de combat des joueurs. Parer vos attaques, vous renvoyer vos projectiles, couper vos propres grenades en deux et tuer vos animaux de compagnie bien-aimés ne sont que quelques-uns des défis auxquels les joueurs seront confrontés, et nous ne sommes même pas arrivés à la partie où elle découpe tout l’écran en morceaux . Ou la toute nouvelle fin.

Une variété d’offres pour le jeu de base et ses packs DLC ont été lancées dans les magasins numériques pour célébrer la sortie de The Queen & The Sea, alors assurez-vous de visiter votre eShop local pour obtenir les prix les plus récents pour votre région.

Allez-vous vérifier cela ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.