Le plus gros échec des smartphones de 2021

Je suis presque sûr que 2021 ne s’est pas vraiment déroulé comme certains l’avaient imaginé. Nous avons entamé l’année avec beaucoup d’espoir, c’est certain. Pratiquement tout aurait dû être meilleur que 2020, non ? Malheureusement, 2021 n’a pas été à la hauteur de son potentiel. Covid continue de sévir dans le monde malgré l’arrivée des vaccins fin 2020. De plus, une poignée d’entreprises de l’industrie technologique ont réussi à se perdre avec le matériel, les logiciels et d’autres aspects de leurs activités.

Dans cet article, nous explorons les innombrables façons dont les entreprises technologiques ont baisé le chien au cours des 12 derniers mois. Voici les plus gros échecs de smartphones de 2021.

La vie n’est plus bonne pour le business mobile de LG

Chez Android Authority, nous aimons la compétition. Plus il y a d’entreprises qui fabriquent et vendent des smartphones, mieux c’est. Cela signifie que nous détestons voir n’importe quelle entreprise emballer et arrêter, mais c’est exactement ce que LG – un pilier de longue date de l’industrie – a fait.

Citant des années de pertes financières pour l’unité mobile (4,5 milliards de dollars !), LG a annoncé le 5 avril 2021 qu’il quitterait définitivement le secteur des smartphones d’ici le 31 juillet. LG longtemps pour le lire. La société a expliqué qu’elle se concentrerait plutôt sur ses unités commerciales restantes, notamment les produits blancs, les téléviseurs, les équipements pour la maison intelligente et d’autres secteurs verticaux.

Les ambitions mobiles de LG remontent aux années 90. Il s’est lancé dans l’esprit du public avec des téléphones polyvalents populaires tels que l’ENv et le Chocolate, puis est entré dans l’espace des smartphones avec des appareils remarquables, notamment la série G et le Nexus 4.

LG a toujours eu l’intention de tracer sa propre voie.

S’il y a une chose pour laquelle il faut se souvenir de l’entreprise, c’est de prendre des risques. LG a toujours eu l’intention de tracer sa propre voie, malgré la concurrence féroce de son rival Samsung. Il suffit de regarder le LG G5 modulaire, le V20 à double écran ou l’écran pivotant du LG Wing pour prouver son ambition.

Malgré tous ses efforts, nous avons malheureusement fait nos adieux à LG cette année, ce qui en fait l’un des meilleurs smartphones ratés de 2021.

Microsoft Duo en prend deux

Il faut quelque chose de spécial pour atterrir sur la liste des smartphones en panne d’Android Authority deux années de suite, et pourtant Microsoft a réussi à le faire.

Le Microsoft Duo original, un téléphone pliable à double écran, était un désastre d’avant en arrière. Le matériel manquait de fonctionnalités majeures et le logiciel était encore pire. En fait, le téléphone n’avait toujours pas reçu Android 11 en décembre 2021, malgré la disponibilité du téléphone et du logiciel sur le marché depuis plus d’un an !

La société a cherché à rectifier ses torts avec le Microsoft Duo 2, mais a tout de même réussi à échouer. Microsoft a mis à jour le matériel de la bonne manière avec des améliorations notables à tous les niveaux. Aucune vraie plainte là-bas. Ce qui est censé rendre l’appareil unique, c’est la disposition à double écran. Deux panneaux de 5,3 pouces se combinent pour former un écran plus grand de 8,3 pouces pour un espace de travail étendu. Le problème est que le grand écart entre les deux moitiés du téléphone interrompt cet espace de travail. Peu d’applications ont été mises à jour avec une véritable prise en charge de la plus grande empreinte d’affichage. De plus, compter sur les écrans individuels pour quoi que ce soit vous laisse à l’étroit en raison de leurs empreintes plus petites. En d’autres termes, il n’y a toujours pas de cas d’utilisation convaincant pour le Duo 2.

Pour compléter les inconvénients, le prix élevé de 1 499 $ et les 129 $ supplémentaires que vous devez dépenser pour marquer le stylet compatible de Microsoft. Le Duo 2, malgré ses améliorations, n’est tout simplement pas un concurrent du Samsung Galaxy Z Fold 3.

La décision de Samsung de plier la note

La série Samsung Galaxy Note est l’une des plus populaires de la firme coréenne chaque année. Des hordes de propriétaires d’appareils mobiles fous de stylet ont hâte de mettre à jour leurs ardoises monstrueuses à chaque itération. Ce ne devait pas être en 2021.

Pour être juste, Samsung nous a en quelque sorte préparé. La société a laissé entendre pendant près d’un an qu’elle aurait peut-être dépassé le Galaxy Note. Le téléphone, généralement annoncé en août ou en septembre, ne s’est pas concrétisé cette année et nous savons exactement pourquoi : Samsung est entièrement investi dans sa gamme de pliables à la place.

Samsung a annoncé le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 en grande pompe l’été dernier. Maintenant sur leur matériel de troisième génération, le Fold et le Flip ont un peu mûri. Cependant, ce qui est plus important que les spécifications et les performances mises à jour des modèles 2021, c’est la nouvelle prise en charge du Z Fold 3 pour le S Pen et la série standard de fonctionnalités spécifiques à Note de Samsung. Par exemple, Samsung a porté sur le commandement aérien de la note, les modèles de prise de notes et les outils de griffonnage. Ceux-ci font du Z Fold 3, avec son grand écran interne, un remplaçant naturel du Note, malgré son manque d’espace pour loger le S Pen.

Ce qui reste à voir, c’est où Samsung prendra le Fold et le Note à l’avenir. La note réapparaîtra-t-elle ? Ou est-il bel et bien mort en faveur du Fold ? Quoi qu’il en soit, sans Note 21 en 2021, c’est l’un de nos plus gros échecs de smartphone de l’année.

Le grand reniement de Nokia

HMD Global, fabricant de téléphones de marque Nokia, a récemment sali ses fans avec de mauvaises nouvelles, lui attribuant une place sur notre liste d’échecs de smartphones. La société a déclaré qu’elle ne pouvait pas mettre à jour son produit phare du début de 2019, le 9 PureView, vers Android 11 comme elle l’avait promis. Cela laisse l’appareil bloqué sur Android 10 et, plus important encore, la confiance du public acheteur envers HMD Global est brisée, cicatrisée et en cendres.

Que s’est-il passé ici? HMD Global a, depuis 2016, surtout favorisé la bonne volonté des fans de la marque Nokia. Il proposait une gamme de téléphones Android abordables, de milieu de gamme et haut de gamme qui séduisaient une grande variété de consommateurs dans le monde entier. De plus, HMD Global a réussi à exécuter des choses telles que des mises à jour logicielles en temps opportun. Tout cela semble avoir changé, cependant, et pas pour le mieux.

Android 11 semble avoir lancé HMD Global pour une boucle. La société a mis du temps à livrer la mise à jour de son produit phare Nokia 8.3 5G et a été encore plus lente à implanter le logiciel sur ses combinés plus abordables, le laissant au bas du classement de confiance.

À propos du Nokia 9 PureView en particulier, HMD Global a déclaré que « des incompatibilités entre l’appareil photo et le logiciel auraient conduit à une expérience compromise qui ne répond pas à nos normes élevées ». La société a jeté un os à ses 9 propriétaires de PureView, affirmant qu’ils pourraient obtenir 50% de réduction sur le nouveau XR20 s’ils le souhaitaient. Le XR20 est un bon téléphone robuste, mais il n’est pas dans la même catégorie de matériel haut de gamme que le 9 PureView.

En fin de compte, HMD Global a trébuché, et a trébuché gravement. Il faut absolument redresser le navire à l’approche de 2022.

Google mène la charge

Je ne vais pas mentir : ça pue que Google ait inscrit notre smartphone sur la liste des échecs de 2021, mais c’est le cas. Qu’est-ce qui a égaré le tout-puissant géant de la recherche ? De toutes choses, les vitesses de charge pour ses téléphones phares Pixel 6. Ici se trouve le courant situation.

Lorsque Google a annoncé le Pixel 6 Pro et le Pixel 6, il a tenu à mentionner son adoption du protocole de charge USB Power Delivery PPS. De plus, il a recommandé aux consommateurs d’utiliser son dernier adaptateur USB-C de 30 W (vendu séparément, bien sûr) pour obtenir des vitesses de charge maximales. Sur la base de la langue utilisée par Google, il était logique de supposer que la famille Pixel 6 était facturée au tarif de 30 W. Malheureusement, ce n’était pas le cas. Nos tests ont montré que les téléphones ne dépassaient que 22 W, avec un débit moyen de seulement 13 W.

Google n’a pas menti, techniquement, car il n’a jamais dit que les téléphones se chargeraient à 30 W, bien que cela impliquait fortement que les vitesses plus rapides étaient prises en charge. La société a ensuite confirmé nos conclusions et admis que, non, la série Pixel 6 ne charge pas à 30W, même en utilisant le chargeur 30W.

Mensonge ou pas de mensonge, le tout semblait dégoûtant, ce qui en fait l’un de nos échecs de smartphone de 2021.

OPPOrtunity perdue de OnePlus

OnePlus est une marque en pleine mutation. Comme une chenille, elle subit des changements grâce à son ADN. Le résultat final, qui est presque là, ne sera cependant pas un beau papillon. Au lieu de cela, l’entreprise émergera plus probablement un papillon de nuit. Cela ne veut pas dire que les mites sont mauvaises, mais OnePlus avait le potentiel d’être quelque chose de merveilleux, et il semble qu’il se contentera d’être simplement moyen.

OnePlus a commencé sa vie dans le but d’être une marque passionnée. Il disposait d’un service marketing intelligent et s’appuyait sur son savoir-faire à chaque fois qu’il sortait un nouveau téléphone. Le résultat a été une entreprise qui a construit une solide base de fans et s’est démarquée de son propriétaire, Oppo, sous le parapluie plus large de BBK. À la fin de 2021, cependant, il est devenu clair que le temps de OnePlus en tant que stand-out touche à sa fin.

En juillet, par exemple, la société a annoncé que OnePlus et Oppo fusionneraient leurs équipes de recherche sur le matériel. Le résultat final sera des téléphones OnePlus et Oppo qui se ressemblent davantage. De plus, la société a fusionné ses opérations de développement de logiciels. Alors que le système d’exploitation Oxygen bien-aimé de OnePlus continuera d’apparaître sur les téléphones OnePlus vendus en dehors de la Chine, les téléphones OnePlus vendus en Chine exécuteront à la place le système d’exploitation Color d’Oppo. La base de code sera partagée entre les deux plateformes, laissant moins de place au logiciel OnePlus pour se démarquer.

Si cela ne suffisait pas, la stratégie matérielle de OnePlus a pris un tournant. La société avait l’habitude de lancer un appareil de classe phare chaque année. En 2020 et 2021, cependant, il a dilué sa marque avec du matériel BBK plus abordable et rebadgé. Cela a encore érodé la réputation de OnePlus auprès de ses fans de longue date.

OnePlus a déduit que son smartphone phare de 2022 arrivera relativement bientôt. Quand ce sera le cas, nous saurons à quel point l’entreprise est devenue semblable à un papillon de nuit.

