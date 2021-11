Le plus gros film à succès de Netflix en 2021 est enfin sorti

Voici ce qui s’est passé lorsque Dwayne « The Rock » Johnson a assisté à une réunion de pitch pour l’idée qui deviendrait Red Notice, le thriller d’action nouvellement sorti de Netflix qui est arrivé sur le streamer vendredi. Arrivé en grande pompe, faut-il ajouter, puisque ce film est vraiment le plus gros que Netflix ait jamais réalisé. Avec un casting empilé – dont The Rock, plus Gal Gadot et Ryan Reynolds – et qui offre aux téléspectateurs le spectacle somptueux d’une sortie en salles.

Quoi qu’il en soit, comme le rappelle The Rock, il était à un dîner avec des producteurs. L’un d’eux se lance dans une présentation de l’idée, à propos d’un couple étrange composé d’un agent du FBI et d’un voleur d’art – qui finissent par faire équipe pour attraper le voleur d’art le plus recherché au monde. Le pitch dure environ une heure. Le producteur a révélé une tournure sournoise à la fin du film prévu. À ce stade, The Rock explique dans les documents de presse de Netflix pour Red Notice, il s’est levé, a jeté la casquette de baseball qu’il portait à travers la pièce. Se rassit. Puis dit au producteur. « Vous, fils d’ab—-. Je suis à 100% dedans. Si cela vous dit quelque chose sur les aventures amusantes qui attendent les téléspectateurs de ce véhicule vedette comique effronté et bourré d’action.

Le plus grand film de Netflix, maintenant en streaming

Red Notice est officiellement sur Netflix ! Le spectacle cinématographique s’ouvre sur une séquence d’action massive de 10 minutes où Dwayne « @TheRock » Johnson poursuit @VancityReynolds, autour et à travers un musée à Rome – y compris d’incroyables cascades de parkour ! pic.twitter.com/3vR9F3IZjW – Netflix (@netflix) 12 novembre 2021

Voici un aperçu de l’intrigue de base, gracieuseté de Netflix. « Lorsqu’une notice rouge émise par Interpol – le mandat de plus haut niveau pour chasser et capturer les personnes les plus recherchées au monde – sort, le meilleur profileur du FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) est sur l’affaire.

« Sa poursuite mondiale le trouve en plein milieu d’un cambriolage audacieux où il est obligé de s’associer avec le plus grand voleur d’art du monde Nolan Booth (Ryan Reynolds) afin d’attraper le voleur d’art le plus recherché au monde, ‘The Bishop’ (Gal Gadot ). L’aventure de haut vol qui s’ensuit emmène le trio à travers le monde, sur la piste de danse, piégé dans une prison isolée, dans la jungle et, pire que tout pour eux, constamment en compagnie l’un de l’autre.

C’est le genre de film que je n’aurais pas pensé à deux fois avant de mettre de l’argent pour voir dans un cinéma. Vous savez, dans l’Avant les Temps. Maintenant? Je ne suis toujours pas à l’aise de voir des films de 120 minutes (et plus) dans les salles, c’est donc une excellente alternative. Mes animations pour ce week-end sont triées.

Bande annonce de la notice rouge

Au cas où vous ne l’auriez pas encore vu, la bande-annonce du film est intégrée ci-dessous. A mon avis, aiguise définitivement l’appétit de diffuser le film en intégralité.

« L’idée même de Red Notice est qu’il s’agit d’un retour aux grands films amusants et fanfarons de stars de cinéma », explique le réalisateur Rawson Marshall Thurber, selon le dossier de presse de Netflix. « Donc, tout le pitch était – de grandes stars, une grande action, de grands rires. Cela a toujours été dans l’ADN dès le tout début, de vouloir faire un film de braquage globe-trotter avec les trois plus grandes stars du monde.

Alors, comment a-t-il été reçu jusqu’à présent?

Réaction et notes

Dwayne Johnson est le meilleur profileur du FBI, John Hartley, Gal Gadot est le voleur d’art le plus recherché au monde « The Bishop » et Ryan Reynolds est le plus grand voleur d’art au monde Nolan Booth dans le nouveau film Netflix « Red Notice ». Source de l’image : Frank Masi / Netflix

Chez Rotten Tomatoes, le public semble adorer le film.

Le film a un score d’audience de 92%, basé sur plus de 100 évaluations d’utilisateurs. Les critiques, en revanche, critiquent le film, malheureusement. Le film a un score de critiques abyssal de 39% au moment de la rédaction de cet article.

C’est basé sur 102 critiques, y compris cette lamentation de Chicago Reader : « Comme l’intrigue du film lui-même, aucune des nombreuses balles qui sifflent ne semble jamais trouver sa cible. » Différents coups pour différentes personnes, je suppose.

#AvisRouge 5/ 10 Commence par une intrigue prometteuse mais se transforme ensuite en un montage de tous les films de braquage réalisés auparavant. Une histoire sans vie sans cœur ni émotion. Certains documentaires de National Geography contiennent une meilleure histoire que celle-ci. Regardez plutôt #Lupin sur Netflix ✨🤌 pic.twitter.com/BAXjrpy8IL – Succès Pradhan (@successcfc13) 12 novembre 2021

Je viens de regarder RED NOTICE, son film super incroyable.

Allez le regarder sur Netflix 🔥@TheRock @VancityReynolds @GalGadot pic.twitter.com/Eb1UP4Xa44 – Adeel Malik (@theadeelk) 12 novembre 2021