Le plus gros hold-up de DeFi : les pirates informatiques volent plus de 610 millions de dollars en vol majeur de crypto-monnaie ; commencer à rembourser les fonds

Les pirates informatiques ont perpétré le plus grand piratage de l’histoire de la finance décentralisée (DeFi). Les pirates ont pu voler plus de 610 millions de dollars de jetons Ethereum, Binance Smart Chain et USDC (USD Coin) de la plate-forme de cryptographie Poly Network, a révélé la société de sécurité blockchain Slowmist sur Twitter. Poly Network avait annoncé le piratage sur Twitter ainsi que les détails des adresses auxquelles les jetons avaient été transférés et avait également demandé aux mineurs concernés de mettre sur liste noire les jetons provenant de ces adresses. “Le protocole d’interopérabilité inter-chaînes @PolyNetwork2 a été attaqué, et un total de plus de 610 millions de dollars américains ont été transférés vers 3 adresses”, a déclaré Slowmist.

Les pirates ont pu exploiter une vulnérabilité dans le système de contrat de Poly Network. La société a déclaré que la vulnérabilité se situait entre les appels de contrat. Avertissant le pirate informatique de poursuites judiciaires, Poly Network dans une note sur Twitter l’a également exhorté à restituer les actifs piratés. « La somme d’argent que vous avez piratée est la plus importante de l’histoire du défi. Les forces de l’ordre dans n’importe quel pays considéreront cela comme un crime économique majeur et vous serez poursuivi. Il est très imprudent pour vous de faire d’autres transactions. L’argent que vous avez volé provient de dizaines de milliers de membres de la communauté crypto, donc des gens. Vous devriez nous parler pour trouver une solution.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait tweeté qu’il était au courant de l’attaque. « Nous sommes conscients de l’exploit poly.network qui s’est produit aujourd’hui. Bien que personne ne contrôle BSC (ou ETH), nous nous coordonnons avec tous nos partenaires de sécurité pour aider de manière proactive. Il n’y a aucune garantie. Nous ferons tout ce que nous pouvons. »

La communication a finalement conduit au retour d’actifs d’une valeur de 4,7 millions de dollars – 2,6 millions de dollars à l’adresse Ethereum, 1,1 million de dollars à l’adresse Binance et 1 million de dollars à l’adresse Polygon, selon le tweet de Poly Network mercredi à 17h17. Selon theblockcrypto.com, les pirates ont volé 273 millions de dollars de jetons Ethereum, 253 millions de dollars de jetons Binance Smart Chain et 85 millions de dollars de pièces USDC sur le réseau Polygon. Le pirate a écrit « Prêt à rendre le fonds ! » dans une transaction Ethereum jeudi à 3h48.

DeFi fait essentiellement référence à un système financier dans lequel les produits financiers sont disponibles sur le réseau blockchain décentralisé et ouverts à toute personne de manière peer-to-peer au lieu d’accéder à des intermédiaires tels que des banques ou une entreprise pour faciliter une transaction. L’achat et la vente d’actifs numériques font partie des cas d’utilisation courants de DeFi.

