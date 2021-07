Le plus gros matériau de l’univers se plie également en spirale

28/07/2021 à 9h06 CEST

Les lunes le font, les étoiles le font, même des galaxies entières le font. Maintenant, deux équipes de scientifiques disent que les filaments cosmiques aussi. Ces vrilles qui s’étendent sur des centaines de millions d’années-lumière tournent sur elles-mêmes, se tordant indéfiniment.

Les Les filaments cosmiques sont les plus grandes structures connues de l’univers et ils contiennent la majeure partie de la masse de l’univers. Ces brins denses et minces de matière noire et de galaxies relient la toile cosmique, canalisant la matière dans les amas de galaxies à l’extrémité de chaque brin.

Au moment du Big Bang, la matière ne tournait pas ; puis, au fur et à mesure que les étoiles et les galaxies se sont formées, elles ont commencé à tourner. Jusqu’à maintenant, les amas de galaxies étaient les plus grandes structures connues pour tourner. « La pensée conventionnelle sur le sujet dit que c’est là que la torsion s’arrête. Vous ne pouvez pas vraiment générer de couples à plus grande échelle », a fait valoir Noam Libeskind, cosmologue à l’Institut Leibniz d’astrophysique de Potsdam en Allemagne.

Ainsi la découverte que les filaments tournent, à une échelle qui rend les galaxies ressemblent à des grains de poussière, présente une énigme. “Nous n’avons pas de théorie complète sur la façon dont chaque galaxie tourne, ou chaque filament tourne”, explique Mark Neyrinck, cosmologiste au Université du Pays Basque à Bilbao.