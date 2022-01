Le plus gros mensonge qui menace la démocratie américaine

Stephen Melkisethian / Flickr

Laura Coates est une analyste juridique principale de CNN et auteur de « Just Pursuit : A Black Attorney's Fight For Fairness ». Elle est une ancienne procureure adjointe des États-Unis pour le district de Columbia et procureure générale de la division des droits civiques du ministère de la Justice.

. Il y a un mensonge encore plus gros que le soi-disant « gros mensonge » selon lequel nous n’avons pas d’élections justes et libres dans ce pays – et peut-être un mensonge encore plus dangereux pour notre démocratie. l’idée manifestement fausse que les élections de 2020 ont été frauduleusement volées par les démocrates, le plus grand mensonge est que les États n’ont jamais essayé de récupérer les protections des droits de vote jusqu’à cette notion.

Des États comme la Géorgie avaient déjà bénéficié de deux décisions de la Cour suprême des États-Unis qui affaiblissaient les protections du projet de loi Voting Rights Act de 1965 : Premièrement, dans Shelby County v. Holder, la Cour suprême a annulé la formule de précontrôle de l’article 5 qui exigeait que certaines juridictions couvertes antécédents de discrimination pour obtenir l’approbation préalable du ministère de la Justice avant d’apporter des modifications liées au vote. Depuis lors, ces juridictions ont pu modifier leurs lois électorales non seulement avec une autonomie complète, mais aussi avec un mépris total pour les principes de l’égalité des votes. Et ils ont largement réussi à le faire en toute impunité.

L’incapacité de contester les règles de vote avant qu’elles ne soient promulguées a gravement affaibli les protections de la loi sur les droits de vote, mais on espérait que les justiciables auraient au moins recours à la contestation et au blocage des lois discriminatoires en vertu de l’article 2 de la loi. Mais, en juillet dernier, dans sa décision Brnovich c. Comité national démocrate, la Cour suprême a porté un nouveau coup à la loi sur les droits de vote, interprétant étroitement l’article 2 et rendant plus difficile la contestation de ces lois, même après coup. Ensemble, ces décisions de la Cour suprême ont rendu la Loi sur les droits de vote au mieux anémique. Désormais, les justiciables ont des recours limités pour empêcher ou contester les lois discriminatoires.

Ce que le rapport du 6 janvier signifie pour l’avenir de la démocratie Le Grand Mensonge était le dernier volet d’une trilogie sur une attaque contre sans doute notre plus importante législation sur les droits civils. Plusieurs États, dont la Géorgie et le Texas, ont profité de l’occasion pour surfer sur la vague de méfiance du public et l’ont récemment utilisé comme prétexte pour justifier l’adoption d’une législation qui résout un problème inexistant de fraude électorale généralisée. Pendant des années, les législatures dirigées par les républicains ont tenté de convaincre l’électorat que non seulement la fraude existe, mais qu’elle est si répandue qu’il a fallu des lois électorales strictes pour l’empêcher. Mais sans le bénéfice de preuves répandues ou d’un puissant porte-parole prêt à utiliser leur mégaphone pour des mensonges, de nombreuses tentatives de l’État sont tombées en grande partie dans l’oreille d’un sourd. C’est-à-dire jusqu’à la campagne post-électorale du président Donald Trump pour promouvoir le grand mensonge.

Les preuves manquaient encore, mais cette fois, le mégaphone était détenu par le président des États-Unis d'Amérique qui n'avait pas remporté la victoire électorale mais avait tout de même obtenu un peu plus de 74 millions de voix. C'était le chaînon manquant qui protégeait les États qui s'efforçaient déjà de restreindre davantage leurs lois électorales. Désormais, la fraude inexistante pourrait être utilisée non seulement comme catalyseur pour la législation, mais aussi comme intermédiaire pour tenter de délégitimer les résultats des élections.

À l’approche du premier anniversaire du 6 janvier, nous nous concentrons nécessairement sur le comportement de ceux qui ont organisé, facilité et mené une attaque physique contre la citadelle de notre démocratie. Mais nous devons également nous concentrer sur ce qui se passe, et continue de se produire, à la périphérie, en particulier les tentatives d’utiliser le Grand Mensonge pour justifier l’adoption de pratiques qui non seulement nient ou interfèrent avec le droit de vote des citoyens américains, mais les votes soient comptés par un organe apolitique.

Le Grand Mensonge reste faux, mais la vérité évidente est que notre démocratie est attaquée par ceux qui comprennent parfaitement le pouvoir du vote. Ce n’est pas une fraude électorale généralisée qu’ils craignent; il s’agit d’une participation électorale généralisée. Il serait insensé d’enquêter sur une insurrection sans poursuivre les enquêtes parallèles du ministère de la Justice sur les lois des États qui ciblent les électeurs minoritaires en adoptant des lois présentant des caractéristiques discriminatoires, qui cherchent activement à les priver du droit de vote et qui créent des circonscriptions électorales qui diluent leur pouvoir de vote et leur force. Les poursuites judiciaires existantes du Département contre des États comme la Géorgie sont importantes et peuvent même servir de dissuasion contre d’autres dans l’espoir d’éviter des batailles coûteuses et prolongées avec le gouvernement fédéral. Mais si nous sommes honnêtes, mieux vaut prévenir par la loi que guérir par un litige.

