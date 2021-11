Le plus gros mensonge sur les actions auquel vous croyez probablement

Si vous êtes comme de nombreux investisseurs, vous avez appris très tôt que l’une des choses les plus importantes à savoir sur la valeur d’une action est le ratio cours/bénéfice (alias « P/E »).

Je déteste être un fêtard, mais si c’est ainsi que vous avez été « élevé » en tant qu’investisseur – ou si vous n’aimez acheter que des actions bon marché avec de faibles ratios P/E – vous avez raté beaucoup de opportunités de croissance rentables.

La bonne nouvelle est que dans l’article d’aujourd’hui, je vais vous montrer comment gagner beaucoup plus en actions que vous n’en gagnez actuellement. Voici l’histoire…

Pendant des générations, les investisseurs ont utilisé les ratios P/E pour déterminer si une action est bon marché et doit être achetée ou si elle est chère et doit être vendue (ou évitée).

En règle générale, les actions sont considérées comme des bonnes affaires lorsqu’elles se vendent pour des ratios P/E inférieurs à 12. Beaucoup de gens pensent qu’une action avec un P/E de 25 est trop chère. (Le P/E moyen à long terme du marché au sens large est d’environ 16.)

Maintenant, je suis un chasseur de bonnes affaires dans la vie « normale ». Je suis toujours à la recherche d’offres pour des choses comme les voitures et l’immobilier. Cependant, des décennies d’investissement – et mes études sur les plus grands gagnants des marchés boursiers de l’histoire – m’ont appris qu’une dévotion servile aux actions à faible P/E vous fera manquer à peu près tous les énormes gagnant de la bourse des 100 prochaines années.

En termes simples, une dévotion aux actions à faible P/E vous condamnera à une vie de sous-performance.

pourquoi est-ce le cas?

Fondamentalement, vous devez payer pour posséder le meilleur, à la fois en bourse et dans la vie. Il y a une raison pour laquelle les Ferrari coûtent plus cher que les Honda… et les propriétés en bord de mer coûtent plus cher que les propriétés intérieures.

Divulgation complète : je suis un grand fan des Ferrari, et j’en possède même quelques-unes, même si je n’ai certainement rien contre les Honda. Mais la réalité est que les Ferrari sont dans un tout autre monde que les Honda en matière de qualité et de performances. C’est pourquoi les Ferrari sont plus chères que les Honda. Le meilleur n’est pas bon marché.

Cette dynamique est également à l’œuvre en bourse. Les actions des entreprises proposant des produits de qualité supérieure, des services de qualité supérieure, une croissance des ventes supérieure et des perspectives supérieures surclassent les actions d’entreprises de qualité inférieure. Ainsi, les investisseurs sont prêts à se permettre les valorisations boursières plus élevées des meilleures entreprises.

Mes études sur les actions les plus performantes des 100 dernières années montrent que la plupart des méga gagnants d’actions se négocient pour plus de 25 fois leurs bénéfices au cours de leurs énormes courses.

Ce qui compte vraiment lorsqu’il s’agit de capturer des retours à trois chiffres

Au cours de mes années d’investissement et d’étude des plus grands gagnants de tous les temps du marché, j’ai découvert qu’il est beaucoup, beaucoup plus important de se concentrer sur les bénéfices et la croissance des ventes d’une action que sur son ratio P/E. À tel point qu’ils sont des facteurs clés de mon système de classement des actions propriétaire.

Si vous n’êtes pas prêt à acheter des actions à plus de 30 fois les bénéfices, vous vous retirerez automatiquement de la détention des meilleures actions de croissance au monde.

Il n’est pas rare de voir des méga gagnants échanger pour 30, 40 et 50 fois leurs gains au cours de leurs méga courses. Je parle de grands gagnants comme Netflix (NASDAQ :NFLX), Amazon (NASDAQ :AMZN), Méta-plateformes, anciennement connu sous le nom Facebook, (NASDAQ :FB) et Google, maintenant Alphabet (NASDAQ :GOOG).

Je pourrais lister méga gagnant après méga gagnant après méga gagnant. Mais je suis sûr que vous voyez l’idée. Vous ne pouvez pas acheter une Ferrari pour un prix Honda. Vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier en bord de mer pour un prix intérieur. Et vous ne pouvez pas acheter les meilleures actions de croissance absolues avec des évaluations à la traîne.

Alors que des gagnants comme ceux-ci montaient en flèche de centaines de pour cent, de nombreux investisseurs sont restés sur la touche car ils estimaient que ces actions étaient trop chères compte tenu de leur ratio P/E. Ces gens ne comprenaient tout simplement pas que le meilleur n’est pas bon marché.

Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez manquer et acheter des actions chères. Il est important de garder à l’esprit qu’une entreprise avec un produit ou un service à la mode peut obtenir des offres jusqu’à des évaluations absolument ridicules – et finalement brûler les investisseurs. Vous ne voulez pas vous laisser emporter par le battage médiatique et finir par payer une évaluation ridicule qui vous laisse le sac en fin de compte.

Tesla (NASDAQ :TSLA) est un bon exemple ici. Il a récemment enregistré de mauvais résultats inférieurs aux prévisions des analystes et le PDG Elon Musk a vendu agressivement certaines de ses actions.

Dans tous les marchés haussiers, des bulles apparaissent. Tesla se négocie avec un énorme rapport P/E de 355, donc la bulle de cette action a été « piquée ». Et pourtant, l’action se négocie à plus de 1 096 $ par action après son fractionnement de 5:1 en août 2020.

Cela dit, les meilleurs investisseurs savent que les actions haut de gamme se négocient souvent pour des évaluations apparemment riches de 30, 40 et 50 fois les bénéfices.

Les bénéfices et la croissance des ventes sont les principaux moteurs du cours d’une action. Plus une entreprise augmente ses bénéfices, plus ses actions vaudront.

C’est ainsi que fonctionne le marché. C’est la « loi d’airain » du marché boursier.

Et c’est pourquoi vous devriez vous concentrer sur les entreprises avec une croissance massive des revenus et des bénéfices si vous recherchez des actions avec un potentiel de hausse énorme, actions qui peuvent vous apporter des rendements à trois chiffres.

La ligne de fond : Actions de haute qualité les ratios cours/bénéfices élevés effraient les gens qui se consacrent à l’achat d’affaires bon marché et de qualité inférieure… mais ils récompensent ceux d’entre nous qui comprennent l’histoire du marché… et savent que le meilleur n’est pas bon marché.

