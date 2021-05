Le plus gros problème d’Amazon Prime Video n’est pas le contenu, c’est tout le reste

Hadlee Simons

Je ne suis pas un passionné de films et d’émissions de télévision dans ma maison. Je préfère généralement jouer à des jeux vidéo sur PC ou console. Pourtant, il y a des moments où j’aimerais juste paresser sur le canapé et regarder quelque chose au lieu de jouer à un jeu.

J’ai un compte Netflix et un ou deux comptes pour des services de streaming de niche, mais récemment, je cherchais des options supplémentaires. J’ai donc pensé que ce serait une bonne idée de s’inscrire à Amazon Prime Video il y a quelques mois. Après tout, Prime Video ne coûte que 6 $ par mois ici en Afrique du Sud, contre 9 $ par mois pour le plan de base Netflix. Mais après l’avoir utilisé pendant un certain temps maintenant, il est clair pourquoi Netflix est encore largement considéré comme l’étalon-or – et ce n’est pas seulement la variété de choses à regarder.

Non, le plus gros problème avec Prime Video n’est pas le contenu, mais plutôt tout le reste autour du service.

La découverte de contenu est horrible

Pourquoi ne pas simplement regrouper plusieurs saisons dans une seule liste ?

Le principal problème avec Prime Video est probablement à quel point la découverte de contenu est terrible. Un inconvénient dans mon livre est le fait qu’Amazon répertorie les saisons des émissions séparément au lieu de simplement répertorier l’émission une fois avec un sous-menu pour les saisons. Cela ressemble à un moyen particulièrement transparent de remplir la page d’accueil et l’index de recherche, donnant l’illusion qu’il y a plus de contenu qu’il n’y en a.

En parlant de remplissage, il a également l’habitude de recommander du contenu dans une langue ou à partir d’un lieu pour lequel je n’ai jamais montré aucun intérêt. Quel que soit l’algorithme de suggestion de contenu à l’œuvre, il n’est pas à la hauteur. Je ne suis pas seul dans ce cas non plus. J’ai interrogé certains membres du personnel d’Android Authority sur leurs expériences en tant qu’abonnés.

« Le Fire Stick me montre également en permanence des bannières publicitaires pour du contenu dans des langues que je ne regarde jamais, et l’indexation semble tout le temps vraiment désactivée», explique notre propre Palash Volvoikar. “Je pense qu’il a un bon contenu, mais il est parfois presque inutilisable.”

Notre propre Adamya Sharma a également déploré la faible fonctionnalité de recherche de Prime Video sur la base de son expérience avec le service.

« Tant de fois, la saisie du nom exact du film ne fait pas apparaître le titre. J’ai parfois dû accéder à des éléments de la recherche Google, mais Amazon refuse de publier des résultats sur son propre site Web ou sa propre application », explique-t-elle.

Je n’ai pas assez souvent utilisé l’option de recherche de Prime Video, mais j’ai remarqué que Netflix a tendance à avoir de meilleures recommandations lorsque vous recherchez du contenu qui n’est pas disponible dans son portefeuille. Par exemple, aucun des deux services n’a Face/Off dans leurs catalogues, mais Netflix recommande au moins des films avec Nicholas Cage et John Travolta, en plus des films appropriés de cette période. Pendant ce temps, Prime Video montre une collection aléatoire de contenu, notamment Hell Boy 2, Yu-Gi-Oh et des dessins animés pour enfants.

Aucun des deux services n’offre non plus la série humoristique canadienne Letterkenny, mais seul Netflix tente d’offrir des recommandations (p. ex. Derry Girls, Trailer Park Boys, etc.). Pendant ce temps, Prime Video ne prend pas la peine de le faire et affiche simplement le contenu le plus populaire en général. Cela ne veut pas dire que Netflix ne fournit parfois rien pour une recherche ou des résultats non pertinents, mais cela semble se produire plus souvent avec le service d’Amazon.

Autres grands axes d’amélioration

Même quelque chose d’aussi simple que le synopsis n’est pas géré correctement sur l’application Android TV de Prime Video. Bien sûr, vous pouvez appuyer sur les points de suspension sur votre téléphone pour développer le synopsis, mais ce n’est pas possible sur Android TV. Au lieu de cela, il vous reste une demi-description à suivre lorsque vous décidez de regarder quelque chose.

Vous avez trouvé l’émission ou le film que vous aimeriez regarder ? Eh bien, appuyer sur « jouer » donne une autre décision idiote. Amazon propose des publicités pré-roll pour son propre contenu. Ils ont déjà mon argent pour le service, mais ils pensent que je devrais être au courant de la dernière spéciale du Grand Tour. Ce ne serait pas aussi ennuyeux s’ils choisissaient de mettre en évidence un contenu beaucoup moins important, mais c’est quand même ennuyeux.

Cela ne veut pas dire que Prime Video n’a pas de points positifs. Mon collègue Mitja a déjà décrit certaines des meilleures fonctionnalités du service, notamment la bibliothèque de contenu étonnamment large et le prix inférieur. Cela aide également à ce que le service soit inclus «gratuitement» avec Amazon Prime, le cas échéant.

De plus, les sous-titres ont généralement tendance à être de moins bonne qualité que les services de streaming concurrents, mais le niveau de personnalisation pour eux est admirable. La fonction X-Ray de Prime Video est une autre fonction pratique, mettant en évidence les acteurs d’une scène donnée. L’intégration IMDB pour les évaluations est également une autre touche intéressante.

Néanmoins, il est grand temps pour Amazon de se concentrer sur la réduction du gâchis de Prime Video. Bien sûr, son accord pour acquérir MGM pour près de 9 milliards de dollars renforcera considérablement la bibliothèque de contenu. Mais encore une fois, quel est l’intérêt d’avoir une tonne de contenu si c’est une corvée de trouver ce que vous voulez vraiment regarder ?

Que pensez-vous de l’expérience Amazon Prime Video ? Faites-nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus ou en laissant un commentaire.