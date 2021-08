Le “plus gros” signal d’achat de Bitcoin est officiellement de retour Crypto new media

Bitcoin est sorti de la fourchette qu’il a négociée pendant des mois et semble en bonne voie pour retrouver les sommets précédents. Les indicateurs sont devenus résolument haussiers, car les positions courtes sont liquidées à chaque nouveau niveau pris par les haussiers.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 45 858 $ avec un profit de 2,6% et 14,8% dans le graphique journalier. La capitalisation boursière se situe à environ 860 milliards de dollars, plus proche de son précédent record au nord de 1 000 milliards de dollars.

BTC sur un rallye dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Après avoir effectué un mouvement à la hausse depuis les plus bas à 30 000 $, le prix de la BTC a rencontré une certaine résistance à 40 000 $ et 42 000 $, mais a pu les transformer en support. Les résistances clés suivantes se situaient à 45 000 $ et 47 000 $, comme l’a déclaré le trader Justin Bennett.

Le premier a été récupéré au cours des dernières 24 heures, si les taureaux peuvent maintenir l’élan haussier, 47 000 $ devraient être le dernier obstacle avant un passage potentiel à 65 000 $, le précédent record de Bitcoin. Bennett a ajouté :

Retournez 47 000 $ pour prendre en charge les délais quotidiens et hebdomadaires, et la course haussière se poursuivra probablement à plus de 100 000 $. À la recherche de 40 000 $ à conserver comme support.

L’un des indicateurs Bitcoin les plus optimistes et historiquement précis, les Hash Ribbons, a montré un signal d’achat au cours du week-end. Le signal a été confirmé par son créateur, le fondateur de Capriole Investments, Charles Edwards.

L’expert a créé cet indicateur en prenant le taux de hachage de BTC et la difficulté de minage comme moyennes mobiles. On estime que Hash Ribbons a aidé les investisseurs à atteindre plus de 5 000 % de rendement avec un tirage maximum moyen de 20 % une fois déclenché.

L’indicateur signale généralement un achat une fois que l’événement de capitulation d’un mineur est terminé. Cela a probablement été causé par l’interdiction par la Chine de l’extraction de BTC pour les grandes opérations. Avec seulement des « mineurs puissants » vivant sur le réseau et moins de pression de vente sur le marché, Bitcoin a plus de place pour l’appréciation.

Une dernière baisse de Bitcoin (BTC) avant 100 000 $ ?

Comme l’a souligné notre directeur éditorial Tony Spilotro le dimanche 8 août, le Hash Ribbon a fait son grand retour comme une longue période de capitulation durant les mois de juin et juillet. Comme le montre le graphique ci-dessous, le signal d’achat de cet indicateur précède un fort mouvement haussier.

Le signal d’achat le plus rentable de l’histoire du #Bitcoin est de retour à ce jour. Avez-vous acheté la trempette? pic.twitter.com/m60vI4zhf7 – Tony « The Bull » Spilotro (@tonyspilotroBTC) 8 août 2021

Tony s’attend à ce que le Hash Ribbon se joue dans les deux à une semaine à venir avec un retracement possible à 40 000 $. En 2017, cet indicateur a précédé le passage à 20 000 $, le plus haut historique de cette année, et en décembre 2020, il a signalé le passage à son ATH actuel. Le prochain pourrait être d’environ 130 000 $ ou plus.

Source : Tony Spilotro via Twitter

D’autres données partagées par Glassnode soulignent un fort sentiment haussier parmi les investisseurs à long terme. Contrairement aux précédents « marchés baissiers », les pièces de ces investisseurs n’ont pas été dépensées pour le récent rallye. La plupart des Bitcoins vendus sur le marché proviennent d’investisseurs à court terme, comme le suggère le graphique ci-dessous.

Source : Glassnode

Ces données indiquent un “comportement de maintien” et pourraient soutenir une appréciation supplémentaire si les taureaux affichent une force similaire pour dépasser 47 000 $.