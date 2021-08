Le plus haut château de sable de l’histoire mesure 21 mètres et est dédié… au coronavirus | Vie

in

Il a fallu 31 personnes, une grue, un échafaudage et 5 000 tonnes de sable pour construire le plus haut château de sable de l’histoire.

Nous avons tous déjà modélisé un château de sable sur une plage ou dans un parc. De la taille d’un petit cube ou deux, et merci… Le plus haut château de sable du monde mesure 21 mètres de haut, et est dédié… au coronavirus.

C’est l’oeuvre de l’artiste hollandais Wilfred Stijger, qui avait besoin de l’aide de 30 autres experts dans ce type de construction. Il a été élevé dans la ville de Blokhus, c’est le Danemark, et dépasse le précédent record de hauteur d’un château allemand de plus de 3 mètres.

Pour être précis, cette sculpture spectaculaire est en fait une pyramide dédiée à la puissance du coronavirus, qui selon l’artiste “a conquis le monde depuis le début de la pandémie”, comme il le reconnaît dans une interview au Guardian. Ici vous pouvez voir une vidéo du travail:

“Il gouverne nos vies partout”, explique Stijger aux médias britanniques. “Il vous dit quoi faire… Il vous dit de rester loin de votre famille et de ne pas aller dans des endroits sympas. Ne faites pas d’activités, restez à la maison.”

C’est pourquoi le long des murs de la pyramide, vous pouvez voir des seringues de vaccins et des personnes avec des masques, ainsi que des activités qui nous ont empêchés de pratiquer le Covid-19, comme le surf ou le VTT.

Dans le sommet de la pyramide, qui est en même temps ta couronne, reine la représentation d’un virus.

Bien que techniquement il soit un château de sable, comme on le voit ce n’est pas un château… mais ce n’est pas non plus du sable à 100%.

L’imprimante 3D Comgrow Creality 3D Ender 3 est l’une des plus abordables et des mieux notées sur Amazon. C’est une imprimante 3D DIY avec une surface d’impression de 220 x 220 x 250 mm. Il n’a besoin que de 5 minutes pour se réchauffer et il est capable de reprendre l’impression lorsqu’il est arrêté.

Parmi les 5000 tonnes de sable il y a 10% d’argile, et même une couche de colle. Ce n’est pas un piège et cela n’améliore pas le moule du château, donc cela n’enlève rien à son mérite.

La raison de l’ajout de ces matériaux est pour que la pyramide dure plus longtemps, et résister à la pluie et aux vents. Sauf en cas d’urgence météorologique, il devrait rester en place jusqu’à ce que Février ou mars 2022, d’après les experts.

est Château de sable de 21 mètres Il est déjà entré dans le Livre Guinness des Records, même s’il ne faut certainement pas trop de temps avant d’être dépassé.