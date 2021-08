Le plus haut parc d’herbes du pays inauguré près de la frontière indochinoise dans l’Uttarakhand

in

Le parc d’herbes le plus élevé de l’Inde, situé à 11 000 pieds d’altitude, a été inauguré samedi dans le village de Mana près de la frontière indochinoise dans le district de Chamoli en Uttarakhand, ont annoncé des responsables.

Mana est le dernier village indien de Chamoli à la frontière de la Chine et jouxte le célèbre temple himalayen de Badrinath.

L’aile de recherche du département des forêts d’Uttarakhand a développé le parc sur trois acres de terrain donnés par Mana Van panchayat, dans le cadre du programme CAMPA du gouvernement central, ou Compensatory Afforestation Fund Act.

Le parc à base de plantes compte environ 40 espèces trouvées dans les zones alpines de haute altitude de la région himalayenne, a déclaré le conservateur en chef des forêts (recherche) Sanjiv Chaturvedi.

Beaucoup de ces espèces sont en voie de disparition et menacées selon la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ainsi que le Conseil national de la biodiversité. Il comprend également de nombreuses herbes médicinales importantes, a-t-il déclaré.

Le parc est divisé en quatre sections.

La première section contient des espèces associées à Badrinath (seigneur Vishnu), qui comprend Badri Tulsi, Badri Ber, Badri Tree et l’arbre sacré de Bhojpatra. Badri Tulsi, qui est scientifiquement nommé Origanum Vulgare, se trouve dans cette région et constitue une partie importante de l’offrande au seigneur Badrinath. Diverses recherches ont établi ses multiples bienfaits médicinaux.

Badri Ber, qui est scientifiquement connu sous le nom d’Hippophae Salicifolia, et localement appelé Amaesh, est un autre fruit riche en nutriments et largement utilisé, a déclaré Chaturvedi.

La deuxième section est consacrée aux espèces d’Ashtavarga qui est un groupe de huit herbes trouvées dans la région de l’Himalaya à savoir Riddhi (Habenaria Intermedia), Vriddhi (Habenaria Edgeworthii), Jeevak (Malaxis Acuminata), Rishbhak (Malaxis Muscifera), Kakoli (Fritillaria Roylei) , Ksheer Kakoli (Lilium Polyphyllum), Maida (Ploygonatum Cirrhifolium) et Maha Maida (Polygonatum Verticillatum), qui sont les ingrédients les plus importants de Chyawanprash, a-t-il déclaré.

Parmi celles-ci, quatre herbes appartiennent à la famille des lys et quatre appartiennent à la famille des orchidées, a-t-il ajouté.

La troisième section comprend les espèces de Saussurea et comprend Brahmakamal (Saussurea Obvallata) qui se trouve également être la fleur de l’État de l’Uttarakhand. Les autres espèces de Saussurea du parc sont Phemkamal (Saussurea Simpsoniana), Nilkamal (Saussurea Graminifolia) et Koot (Saussurea Costus), a déclaré le responsable.

La quatrième section se compose d’espèces alpines assorties, notamment Ateesh, Meethavish, Vankakdi et Choru, qui sont toutes des herbes médicinales importantes et sont très demandées, a-t-il déclaré.

En outre, des arbres de Thuner (Taxus Wallichiana), dont l’écorce est utilisée pour fabriquer des médicaments contre le cancer, des tansen et des érables ont également été cultivés dans le parc, a déclaré Chaturvedi.

