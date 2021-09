“Le plus important est de consolider le projet”

01/09/2021 à 17h36 CEST

Le travail de Sarunas Jasikevicius en tant qu’entraîneur de la FC Barcelona cela ne fait que commencer. Sur le point d’entamer sa deuxième saison sur le banc du Palau Balaugrana, l’entraîneur lituanien s’est adressé aux médias du club devant lesquels il a largement réfléchi aux objectifs de l’équipe cette saison. “Le plus important est de consolider ce projet”, a assuré un Saras sachant aussi peu que “dans ce club les buts sont toujours au maximum”.

La barre est claire, battez-vous pour tous les titres jusqu’à la fin. “Le Barça doit toujours avoir des opportunités de remporter les grands titres. Nous les avons fait en jouant quatre finales, certains d’entre nous ont gagné et d’autres ont perdu, mais l’idée est la suivante. Si nous voulons être là à nous battre pour tout, nous le ferons sûrement y parvenir plusieurs fois”, a déclaré Jasikevicius.

D’un autre côté, l’entraîneur a estimé que “la deuxième année est toujours beaucoup plus facile que la première” en raison des connaissances existantes entre l’équipe et le personnel d’entraîneurs. Cependant, ce cours commence par plusieurs nouveaux visages que le technicien s’est également arrêté d’évaluer. De Rokas Jokubaitis a souligné qu’il est un joueur « très jeune mais aussi avec beaucoup d’expérience » qui peut apporter « de la fraîcheur et de l’énergie ». “Il a beaucoup sacrifié pour venir ici et cela en dit long sur le type de personne qu’il est”, a ajouté Saras.

L’entraîneur lituanien connaît également de première main un autre nouveau venu, Nigel Hayes, dont il a souligné sa polyvalence et son talent des deux côtés de la piste. “Nous l’avons signé avec l’idée qu’il continue à développer son jeu offensif, qui est déjà assez bon. Il nous donne des options de trois et de poteau bas. Vous serez l’un de nos meilleurs défenseurs“, il a résumé.

Concernant le renforcement interne de l’équipement, Sertac Sanli, Jasikevicius Il a souligné qu’il est un joueur qui, bien qu’il ait très bien joué les deux dernières saisons, a encore une marge de progression. De plus, de l’avis du technicien, cela ajoute un profil différent à la peinture. Enfin, de Nicolas Laprovittola Il a souligné le haut niveau montré dans ses expériences les plus récentes et la fraîcheur qu’il peut apporter à l’équipe.

De même, l’entraîneur a reconnu que l’enthousiasme suscité par ce nouveau projet chez les supporters du Barça est le meilleur symptôme d’un travail bien fait : “Nous avons vu que les gens veulent venir malgré la situation que nous vivons. Et c’est très important pour moi car de l’extérieur on voit encore que le projet est sérieux et sur la bonne voie.”