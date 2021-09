“Le plus important est de gagner quand même”

12/09/2021 à 14:23 CEST

Après avoir battu le Valencia Basket avec une énorme autorité en demi-finale (88-69), Le FC Barcelone affronte ce dimanche à 18h30 un nouveau en finale de la Super Coupe d’Endesa contre un Real Madrid qui a remporté ce titre lors des trois dernières éditions.

Contrairement à ce qui s’est passé lors de la victoire du Barça samedi contre la “taronja”, la boîte blanche devait s’accrocher à la piste vaincre la farouche résistance de l’hôte Lenovo Tenerife dans un duel qui a permis de vérifier le succès des Blancs dans la signature de Guerschon Yabusele.

En attendant de connaître l’étendue de l’éventuelle blessure au genou gauche d’un Rudy Fernández qui en aucun cas ne disputera la finale (ce lundi est fixé comme date du rapport médical), le reste des blessés sera Sertaç Sanli du Barça et Alberto Abalde et Anthony Randolph et Trey Thompkins blessés de longue date chez les champions en titre.

Sara, ambitieuse

Sarunas Jasikevicius est clair que la finale sera une bataille très difficile. “Contre Madrid, c’est toujours difficile. Pour battre une équipe comme eux, nous devons être beaucoup plus constants sur 40 minutes. En demi-finale, nous avons fait un pas en avant à cet égard, mais en finale, ce ne sera pas suffisant. Il faut aller plus loin et jouer plus de minutes à haut niveau, car les hauts et les bas sont beaucoup punis », a déclaré le Lituanien lors de la précédente conférence de presse.

“La défense est toujours importante, mais il faut aussi savoir jouer en attaque, lire les situations dans lesquelles ils aident et comment. Tout est très important et plus encore dans une finale. Les références à ce stade ne sont pas importantes. Maintenant clairement la chose la plus importante est de gagner quoi que ce soit puis continuer à s’améliorer, mais maintenant nous jouons un titre et le plus important est de gagner », a déclaré Saras.

Saras a aimé son équipe en demi-finale

| FCB

Interrogé sur la défaite en finale de la Ligue catalane face à Manresa, l’entraîneur du Barça a insisté sur le fait que perdre des matches “c’est entrer dans une mauvaise dynamique et ce n’est pas agréable. On joue une finale et puis on a encore du temps pour continuer à s’améliorer. Nous avons bien travaillé cette semaine et nous avons amélioré beaucoup de choses, mais maintenant nous devons mettre tout cela sur la bonne voie”.

A propos du rival, Jasikevicius a commenté que Tavares et Poirier “étaient déjà là l’année dernière. Ce sont deux pivots très grands, très athlétiques, très protecteurs de la ‘peinture’. Et Yabusele est un ‘quatre’ très différent de ceux qu’ils avaient, très fort pénétrant, très bon joueur de contre-attaque et peut aussi ouvrir le terrain, alors ils ont beaucoup de création. Laso tourne beaucoup et ils essaient de mettre beaucoup de pression sur le meneur avec Hanga et Taylor”.

Calathes, concentré

Face à cette force dans un sens de jeu dans lequel le récemment signé Nigel Williams-Goss était également clé pour aller en finale, Nick Calathes sera le principal responsable de la direction de l’orchestre du Barça à la fin.

“Ce sera un match difficile et compliqué. Ils ont plusieurs nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière et quant à nous, nous avons fait une bonne demi-finale, mais maintenant nous affrontons la finale et j’espère que nous saurons comment avancer”.

“Je crois que nous sommes en très bonne forme. Nous avons joué un très bon match samedi, nous avons tous eu des minutes et je ne pense pas que nous ayons perdu trop d’énergie avant la finale, donc nous devrions être prêts”, a poursuivi le Grec-Américain.

Nick Calathes sait qu’une fin difficile l’attend

| .

“Nous devons nous concentrer sur le fait de bien faire notre travail en défense. Après avoir perdu un match (la finale de la Ligue catalane), vous devez changer les choses. Si vous avez une mauvaise semaine, la prochaine, vous devez essayer de faire face à l’entraînement. avec une mentalité différente . Nous l’ avons déjà montré en demi – finale et maintenant il faut répéter en finale », a indiqué Calathes.

Quant aux gardes de la boîte blanche, l’ancienne équipe du Panathinaikos a souligné qu’il est évident que le Real Madrid “a d’excellents joueurs à la position de base. Thomas (Heurtel) joue beaucoup avec le ‘pick and roll’ (blocage direct et continuation) et Adam (Hanga) est l’un des meilleurs joueurs en défense. Chacun apporte des choses différentes à l’équipe.”