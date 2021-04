« Le plus important est de lancer les jeux »

04/04/2021 à 22:13 CEST

Passer du moins au plus, Le FC Barcelone a signé sur la piste à Hereda San Pablo Burgos (77-93) sa seizième victoire consécutive en Endesa League et suit deux du leader du Real Madrid, qu’il recevra samedi prochain au Palau.

Sarunas Jasikevicius était assez satisfait du travail de ses joueurs malgré les doutes initiaux et n’a même pas apprécié sa disqualification en recevant deux techniques dans une performance d’arbitrage méticuleuse qui a également orienté les techniques vers Joan Peñarroya et le banc local.

« Je dois féliciter nos fans et nos gars pour un travail bien fait, surtout dans la deuxième partie. Nous sommes sortis un peu froids et nous n’avions pas la même concentration que Burgos », a admis l’entraîneur barcelonais.

« Du la moitié du deuxième quart nous avons joué un très bon basket avec des hauts et des bas, comme d’habitude en une semaine avec trois matchs et aussi avec de très longs voyages », a poursuivi Saras.

« La chose la plus importante dans ces situations avec une telle charge est de faire avancer les matchs. et les garçons l’ont fait contre une équipe qui joue du grand basket et qui aspirera sûrement à tout cette saison », a conclu le Lituanien.

Dans le même esprit, Pierre Oriola Il a admis que c’était un « match difficile. Nous avons commencé très faiblement et ils donnent le rythme. Nous étions hors de tout ce dont nous avions parlé, mais en seconde période, nous avons imposé plus de physique, nous avons resserré les lignes défensives, nous avons été plus agressifs et nous avons mieux déplacé le ballon. «

Jasikevicius, donnant des ordres à ses joueurs

| TWITTER

« C’est dommage qu’au début de la saison nous ayons raté quelques matchs, mais nous avons Madrid à deux victoires, nous sommes toujours en vie et nous pouvons aspirer à la première place, même si tout arrive à suivre semaine après semaine et essayer de gagner le classique », a ajouté le capitaine barcelonais.

Les Baléares Àlex Abrines a convenu que la première partie « était un peu compliquée. Nous sommes venus de deux matches d’Euroligue très forts et nous étions un peu « cassés », mais après la pause, nous avons augmenté l’intensité et nous savions que c’était un match très important pour obtenir au Clasico deux victoires de Madrid « .

« En première mi-temps, nous avons commis des erreurs en défense et après que Kyle était très bien, nous avons mieux marqué et nous avons gagné en confiance pour clôturer la semaine avec une deuxième victoire consécutive », a ajouté l’ancien Oklahoma City Thunder.