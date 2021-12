Le plus influent de 2021 : Changpeng Zhao

Changpeng Zhao (souvent simplement appelé « CZ ») est peut-être la personne la plus riche du monde. En tant que fondateur du géant de la crypto-monnaie Binance, il n’est pas seulement le plus grand actionnaire de l’échange de crypto le plus actif au monde, mais il a également eu l’opportunité d’amasser une importante pièce de monnaie (BNB) et une position de bitcoin. Binance, fondée en 2017 et actuellement sans siège légal, est estimée à 300 milliards de dollars et compte peu d’investisseurs extérieurs. Après des années de résistance à l’examen juridique, CZ a pris des mesures cette année pour travailler avec les régulateurs de tous les coins du monde.

