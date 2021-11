Le plus influent de 2021 : votez maintenant

Plus important encore, si vous pensez que nous avons manqué quelqu’un, veuillez écrire son nom. Les choses évoluent rapidement et certaines personnes ont peut-être échappé à notre attention. (Cela dit, nous essayons de ne répéter personne des listes précédentes – donc si vous ne savez pas pourquoi Vitalik Buterin n’est pas sur la liste longue, c’est parce qu’il était le plus influent avant cette année.)

Share