Anatoly Yakovenko s’appelle le plus grand sceptique des crypto-monnaies, même s’il a développé l’un des réseaux de cryptographie à la croissance la plus rapide, Solana. La blockchain pourrait traiter 50 000 transactions par seconde, bien plus que la blockchain de contrats intelligents concurrente Ethereum, qui stagne actuellement à 45 transactions par seconde. Dans cinq ans, Yakovenko s’attend à ce que la vitesse soit au moins quatre fois supérieure à ce qu’elle est actuellement.

Share