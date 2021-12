Le plus influent en 2021 : Beeple

Les jetons non fongibles (NFT) prenaient déjà de l’ampleur avant que Mike Winkelmann, l’artiste numérique qui publie sous le nom de Beeple, ne vende une œuvre lors d’une vente aux enchères Christie’s pour 69,9 millions de dollars. Mais c’est cette vente, réalisée dans la devise d’Ethereum ETH, qui a fait prendre conscience au public du sous-secteur. Winkelmann était un artiste à succès avant les NFT, ayant travaillé avec plusieurs marques et artistes grand public, mais la vente aux enchères de « EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS », un collage de ses 13 années de travail précédentes, a fait de lui l’un des artistes les plus réussis. à ce jour (derrière seulement Leonardo da Vinci et Jeff Koons en termes de ventes brutes les plus élevées). Beeple a répondu à quelques questions de CoinDesk. Voici une version modifiée de l’interview :

