Le plus influent en 2021 : Brian Armstrong

Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, âgé de 38 ans, a rendu public cette année la plus grande bourse de cryptographie des États-Unis en termes de volume d’échanges. En plus de son travail pour faciliter l’adoption massive de la cryptographie, Armstrong a vivement critiqué les réglementations financières onéreuses, proposant même que les États-Unis nomment un chien de garde pour l’industrie de la cryptographie. Bien qu’une fonction d’épargne proposée appelée Lend ait été détournée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Coinbase continue d’étendre ses sources de revenus avec une plate-forme de jetons non fongibles (NFT) et une carte de crédit. Récemment, Coinbase a travaillé avec la plate-forme de finance décentralisée (DeFi) Compound pour offrir aux utilisateurs de meilleurs rendements sur leurs avoirs DAI. Quelque chose d’un crypto « historique », Coinbase continue d’innover.

