Le plus influent en 2021 : Devin Finzer

Devin Finzer est le co-fondateur et PDG de la plus grande plate-forme de jetons non fongibles (NFT) au monde, OpenSea. Finzer dit que son intérêt a été suscité par le projet de jeton sur le thème félin, CryptoKitties, en 2017, la même année où il a commencé à développer OpenSea dans le cadre de l’incubateur de startups Y Combinator. Parfois appelé « eBay pour les NFT », le marché décentralisé de Finzer, géré par une équipe de 20 personnes et soutenu par la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z), voit régulièrement des volumes quotidiens supérieurs à 100 millions de dollars.

