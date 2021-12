Le plus influent en 2021 : Do Kwon

Fils d’un distributeur de matériel pharmaceutique et médical, Kwon a grandi en parcourant le monde. Il était un « nerd », à l’adolescence, mais « pas ringard », a-t-il dit. Il aimait la lecture, en particulier les ouvrages théoriques, mais n’a appris à « The Fountainhead » ou « Atlas Shrugged » qu’à l’université, lorsqu’il a habité avec le président de la Ayn Rand Society. Il est intelligent. Il s’inspire d’autres visionnaires de la Silicon Valley et porte principalement des t-shirts noirs. Après cinq ans à Stanford, il a accepté un poste d’ingénieur logiciel chez Microsoft. Il s’est vite ennuyé.

