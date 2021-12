Le plus influent en 2021 : Elon Musk

Alors, Elon aime-t-il la crypto ou pas ? L’affaire a été torride et sauvage et épuisante émotionnellement. Mais là encore, les romances les plus passionnées ont tendance à être chaudes et froides. Nous allons laisser les choses sur cette note : après sa rupture annoncée avec Bitcoin, Musk a pris le temps de répondre à un bitcoiner attristé, éconduit et laser-eye. Il lui a donné un message simple, et c’est peut-être un signal de ce qu’il y a vraiment dans son cœur : « Make up sex is the best tho. »

