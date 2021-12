Le plus influent en 2021 : Robert Leshner

Bonjour. Robert Leshner a construit l’une des pierres angulaires essentielles de la finance décentralisée (DeFi) avec Compound, un protocole de prêt. C’est important. Tout comme la série d’investissements qu’il a réalisés dans des projets DeFi naissants par le biais d’un fonds de « repérage » qu’il a cofondé, Robot Ventures. Mais vous pourriez dire que son affect et sa personnalité sont tout aussi influents. Fin septembre, lorsque le protocole Compound autonome a été piraté et a payé par erreur pour 80 millions de dollars de COMP, Leshner a mal géré la situation – au début. Il a brièvement menacé les utilisateurs d’une action fédérale, jusqu’à ce qu’il se ressaisisse et demande aux personnes qui ont reçu par erreur des paiements de Compound de rembourser le protocole. C’était, comme le dit Leshner, un « dilemme moral » et montre comment même lorsque les robots exécutent le code, les humains sont toujours des acteurs centraux.

