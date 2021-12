Le plus influent en 2021 : Sam Bankman-Fried

Il est peut-être maintenant milliardaire, mais Samuel Bankman-Fried, ou « SBF », a toujours cette bouffée de cheveux sauvages. Ce sont des cheveux qui crient à peine sortis du lit. Ou un fauteuil poire. « Je suis à quelque chose comme 50%, en termes de sommeil sur des lits », a déclaré SBF à CoinDesk.

Les 50 %, c’est un gros problème. Et les lits étaient autrefois un luxe que SBF ne pouvait pas se permettre. Il y a seulement un an, l’ancien trader passait la plupart des nuits à dormir sous son bureau, à Hong Kong, tout en lançant une société de négoce alors obscure. (Je l’ai appelé une fois à 3 h 30, heure de Hong Kong. Il était au bureau et a répondu avec plaisir à mon appel.) La plupart des Américains n’avaient jamais entendu parler de FTX. Même la plupart des bitcoiners n’avaient jamais entendu parler de FTX, un échange qui – à l’époque – se concentrait sur les outils de trading professionnels comme les produits dérivés.

Avance rapide d’un an.

Le Miami Heat joue maintenant dans la FTX Arena. Tom Brady et Gisele Bündchen sont les vedettes des publicités FTX. Pendant les World Series, vous ne pouviez pas manquer les panneaux FTX derrière le marbre, les innombrables publicités FTX ou les patchs FTX sur les uniformes des arbitres. FTX est devenu « l’échange de crypto-monnaie officiel de la MLB », comme si le baseball utilisait un échange de crypto depuis l’époque de Mickey Mantle.

Après une levée de fonds de 420 millions de dollars, FTX vaut maintenant environ 25 milliards de dollars, et Bankman-Fried – pas encore 30 – est l’une des personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète.

Cela ne semble pas avoir changé l’homme. Il mange toujours « quand cela semble approprié pour le jour donné », ce qui signifie parfois 15 heures, parfois 3 heures du matin. Il reste végétalien pour des raisons humanitaires (« tout est pour le bien-être des animaux ») et il atteint toujours ses Oreos bien-aimés, « l’un des aliments végétaliens les plus surprenants de la nature ».

Et il est concentré sur la réglementation. Plus tôt dans l’année, SBF a passé cinq heures par jour à traiter personnellement des problèmes de réglementation, et il s’attend à ce que la réglementation se profile au cours de 2022. « C’est un monde désordonné, et il y a 195 pays là-bas », a déclaré Bankman-Fried. « Chacun explore séparément à quoi ressemblera son cadre réglementaire. Nous essayons de rester au courant de chacun d’eux. La réglementation est ce qui a poussé FTX à déplacer son siège social de Hong Kong aux Bahamas, car les îles « ont un cadre réglementaire complet pour la cryptographie, et très peu de pays l’ont ».

Bankman-Fried considère la surréglementation comme le plus gros risque pour le bitcoin. Il considère une « interdiction stricte » comme peu probable, mais reconnaît le risque d’une « interdiction douce », telle que l’approche de la Chine. « Si nous voyions une action coordonnée de restriction de l’accès aux projets de crypto-monnaie aux États-Unis et dans l’Union européenne, cela pourrait avoir un impact très négatif sur le marché », a déclaré le PDG.

Quant à la réglementation en 2022 ? SBF prédit qu’il y aura « presque certainement » un certain type de réglementation des pièces stables, car il y a « beaucoup de bruit autour, et il y a beaucoup de volonté pour cela », comme des audits périodiques de ce qui soutient les jetons. Cela pourrait avoir du mérite. Comme les jumeaux Winklevoss, la SBF considère la réglementation aux États-Unis comme inévitable et même utile, déclarant à CNN que « la version la plus puissante de l’industrie de la cryptographie est celle qui dispose d’une surveillance réglementaire ».

Certains risques pour le bitcoin, selon Bankman-Fried, sont déjà devenus moins préoccupants. Pièce A : le risque que les investisseurs institutionnels fuient le marché. Il trouve utile de comparer l’état du bitcoin aujourd’hui, fin 2021, à celui du bitcoin fin 2017. décider de s’impliquer ou non. Puis vint le crash. Ces institutions crypto-curieuses ont estimé avoir esquivé une balle et sont restées sur la touche. Le prix du bitcoin languissait.

« Cela a fini par prendre encore deux ou trois ans pour qu’un certain nombre d’entre eux entrent, » dit SBF. Il imagine que s’il y avait eu un crash à l’été 2020, cela aurait peut-être dissuadé les grandes institutions d’entrer dans la crypto. Mais maintenant ils sont dedans. Les dés sont jetés. « À ce stade, je pense que beaucoup d’entre eux y sont plus engagés qu’ils ne l’étaient maintenant », déclare SBF, et il s’attend à ce que davantage de personnes rejoignent le parti en 2022. « Il faudrait beaucoup plus d’effets négatifs pour arrêter cet élan. »

J’étais curieux de savoir ce que les « effets négatifs » pouvaient signifier pour FTX lui-même, en particulier compte tenu de son expansion massive. À l’extérieur, il semble que FTX ait dépensé comme un marin ivre pour la folie publicitaire. Et cela s’est produit lors d’une course de taureaux palpitante, où tout le monde ressemble à un génie. Qu’arriverait-il à FTX si, disons, le prix du bitcoin chute ?

SBF ne perd pas le sommeil à cause de ça, ou du moins pas plus de sommeil que d’habitude. Tout d’abord, et étonnamment, il dit que l’ensemble du budget d’approbation et de partenariat de FTX représente moins de 10 % des revenus de 2021, donc ce n’est « pas un énorme succès sur ce front ». Si le bitcoin s’effondrait à 20 000 $, théoriquement, SBF s’attendrait à ce que les revenus à long terme («ou au moins les revenus à moyen terme») souffrent, mais «je serais choqué si cela descendait à un point où nous ne sommes plus rentables. » Et même si le bitcoin entre dans un marché baissier glacial, ce nouveau tour de 420 millions de dollars donne à FTX « un pare-feu d’argent assez décent ». Et ce pare-feu pourrait bientôt devenir encore plus « décent » ; des rapports récents indiquent que FTX cherche à lever un total de 1,5 milliard de dollars pour une valorisation potentielle de 32 milliards de dollars.

Fils de professeurs de droit à Stanford, SBF est un adepte de longue date de « l’altruisme efficace ». C’est-à-dire essayer de gagner autant d’argent que possible afin qu’il puisse ensuite donner des fonds d’une manière qui optimise son impact. En 2020, il a effectué un calcul approximatif et a déterminé que son argent pourrait servir le plus grand bien avec une fonction simple : chasser Trump de la Maison Blanche. Son don de 5 millions de dollars à la campagne Biden – (il est l’un des plus gros donateurs) – est inhabituel dans le monde libertaire de la crypto.

« J’ai donné à certains républicains, j’ai donné à certains démocrates », dit diplomatiquement SBF, puis clarifie immédiatement que « j’ai donné plus aux démocrates à ce stade ». Il se soucie plus de la politique que de la fidélité au parti. SBF a semblé consterné, par exemple, par la taxe proposée par les démocrates sur les milliardaires, déclarant au New York Times DealBook : « Je pense que cela pourrait causer des dommages collatéraux extrêmement négatifs, réduisant considérablement la quantité d’innovation et la base imposable en premier lieu.

Quant à 2024 ? « Il est difficile pour moi d’avoir une bonne prédiction à ce sujet, sans savoir qui seront les candidats », ce qui, intentionnellement ou non, est un coup discret presque hilarant sur le président Biden.

En outre, 2024 est dans une vie, surtout en crypto-années. D’ici là, nous célébrerons le réveillon du Nouvel An dans le centre de New York au FTX Times Square, nous achèterons nos cadeaux de vacances en utilisant l’application FTX Cash, et les petits enfants espèrent que le Père Noël leur apporte des cadeaux du pôle Nord FTX.

Tout cela est en jeu. Seule valeur sûre, SBF n’aura toujours pas peigné ses cheveux.