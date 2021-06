Le plus jeune à débuter avec l’Espagne dans un championnat d’Europe

14/06/2021

Le à 20:37 CEST

La vie de Pedri continue de croître et d’évoluer à pas de géant. Celui de Tegueste, qui a vécu une saison de rêve avec le Barça, se souviendra à jamais de ce 14 juin 2021. Le jour où il est devenu le plus jeune footballeur de l’histoire à faire ses débuts dans un Championnat d’Europe avec l’Espagne. A seulement 18 ans, six mois et 18 jours, le canari fait ses débuts avec l’absolu dans un grand tournoi. Une Espagne-Suède dans laquelle il travaille comme intérieur en compagnie de Koke et aux côtés de Rodri, qui fait office de pivot.

Comme nous l’avons dit, le joueur du Barça a vu comment son existence a pris un virage à 180º en quelques mois seulement. Il y a moins d’un an, il évoluait en deuxième division avec l’UD Las Palmas (ce qui était quelque chose d’inhabituel en soi puisqu’il avait 17 ans) et maintenant, après avoir battu des records précoces avec le club du Barça, où il a obtenu un poste de titulaire avec Koeman, vise également haut dans cette Eurocopa. Luis Enrique adore ça. Le technicien asturien n’a pas hésité à lui donner la poignée de la salle des machines indépendamment de ce que dit sa carte d’identité.

Pedro González surpasse Miguel Tendillo (Valence) dans ce classement du plus jeune à disputer un Championnat d’Europe avec l’équipe espagnole, qui a disputé l’édition 1980 en Italie avec 19 ans, 4 mois et 11 jours. Le milieu de terrain est déjà devenu le sixième plus jeune footballeur à faire ses débuts dans toute l’histoire de l’équipe nationale il y a quelques mois à 18 ans et 120 jours lorsqu’il a fait ses débuts contre la Grèce.

Voici le TOP-10 des plus jeunes débutants :

1- Pedri González : 18 ans, 6 mois et 18 jours

2- Tendillo : 19 ans, 4 mois, 11 jours

3- Fernando Torres : 20 ans, 2 mois, 23 jours

4- Césc Fàbregas : 21 ans, 1 mois, 6 jours

5- Gérard López : 21 ans, 3 mois, 13 jours

6- José Ángel Iribar : 21 ans, 3 mois, 19 jours

7- Francisco López Álfaro : 21 ans, 7 mois, 19 jours

8- Robert Fernández : 21 ans, 11 mois, 22 jours

9- Sergio Ramos : 22 ans, 2 mois, 11 jours

10- Julen Guerrero : 22 ans, 5 mois, 2 jours