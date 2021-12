Le plus jeune enfant de Nick Cannon est mort d’une tumeur cérébrale

Lire du contenu vidéo

Nick Canon vient de partager une nouvelle dévastatrice, son plus jeune enfant est décédé d’une tumeur au cerveau.

Un canon ému a fait l’annonce mardi sur « The Nick Cannon Show », disant à son public son fils de 5 mois, Zen, décédé. Nick dit que les choses ont empiré autour de Thanksgiving et que la tumeur a commencé à se développer très rapidement.

En panne, Nick dit qu’il a passé le week-end dernier en Californie avec son fils, et dimanche, ils ont fait un voyage à l’océan où Nick a tenu Zen pour la dernière fois, il est décédé peu de temps après.

Donnant quelques informations, Nick dit qu’à l’âge de 2 mois environ, Zen a commencé à développer ce qu’ils pensaient être un problème de sinus, et ils ont remarqué que sa tête semblait grosse. Les médecins ont déclaré que du liquide avait commencé à s’accumuler dans la tête de Zen et qu’ils ont découvert une tumeur, qui a nécessité une intervention chirurgicale immédiate.

Zen était le 7e enfant de Nick, né plus tôt cette année avec le mannequin Alyssa Scott. Zen était le 4e des enfants de Nick nés au cours de la dernière année et demie, des jumeaux Zillions et Sion sont nés en juin et sa fille, Puissant, en décembre dernier.

Avant l’annonce tragique, Nick et Alyssa avaient gardé secrets les problèmes de santé de Zen.