Le plus jeune fils de Zidane bat déjà avec la France

26/10/2021 à 19:22 CEST

Lors de la journée d’aujourd’hui, l’équipe de France des moins de 17 ans a affronté l’équipe de Moldavie dans un match de qualification pour l’Euro des moins de 17 ans en 2022. Dans le match, les « Bleuets » ont triomphé par 3 buts à 0, le plus jeune fils de Zinedine Zidane, Éliaz, au annoter l’un des trois buts, dans lequel il s’agissait également de sa première convocation avec l’équipe de France.

1 minute, le temps qu’il a fallu pour marquer

Éliaz, qui évolue actuellement pour l’équipe de jeunes du Real Madrid au poste d’arrière gauche, prend ainsi le relais de ses trois frères, Enzo, Luca et Théo, et est devenu le cinquième ‘Zidane’ à jouer dans n’importe quelle catégorie de l’équipe de France, avec seulement 15 ans. Les débuts du plus jeune fils de Zinédine se sont fait attendre, puisqu’il est entré à la 84e minute du match, mais il a donné une performance immédiate, puisqu’avec seulement une minute sur l’herbe, le joueur de 15 ans a marqué son but, laissant une belle image sur ses débuts, à l’image de l’attaquant strasbourgeois, Tom Saettel qui a marqué un doublé.

Un côté « à la hauteur »

Le benjamin des Zidane impressionne par sa taille, mesure 1,94 cm, et est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs au poste d’arrière gauche de ‘La Fábrica’, la filiale du Real Madrid. Concernant sa façon de jouer, c’est un défenseur qui peut aussi bien performer qu’un arrière gauche, avec de la force et une bonne vision du jeu, comme le décrit la carrière merengue.