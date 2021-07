«Le plus jeune millionnaire Bitcoin au monde» annonce un téléphone sans censure, puis commence à censurer les gens .

Quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé – comme je le fais la plupart du temps, et je suis sûr que vous le faites – ” Que fait le plus jeune millionnaire Bitcoin du monde aujourd’hui ? ” Et voilà, j’ai eu ma réponse.

Parce que les sociétés de médias sociaux ont des conditions d’utilisation, elles renvoient parfois les gens de leurs plateformes. Cela n’a rien à voir avec l’idéologie. Si Joe Biden avait perdu les élections et utilisé Twitter pour invoquer une horde d’orcs esclavagistes pour attaquer le Capitole américain, il aurait également été banni. Mais parce que les riches blancs sont la minorité la plus persécutée dans l’histoire de la persécution, ils pensent qu’ils sont ciblés. Vous obtenez donc des monticules fumants de tauntaun comme GETTR, qui est devenu presque instantanément un bastion de la liberté pour les fétichistes du porno cartoon.

Pour ne pas être en reste, le “millionnaire Bitcoin” Erik Finman est, à un prix très fade, dévoilant un appareil qu’il appelle le “Freedom Phone”.

C’est exactement ce que vous attendez, et plus encore.

Voici comment Finman a présenté Freedom Phone au monde.

X

Aujourd’hui, je vous annonce le Freedom Phone. Il s’agit du premier recul majeur contre les grandes entreprises technologiques qui nous ont attaqués – simplement parce qu’elles pensaient différemment. Complet avec son propre App Store et ses fonctionnalités de confidentialité non censurées. Nous reprenons enfin le contrôle. https://t.co/tOSnuxncfd pic.twitter.com/Hykp08ITCQ – ERIK FINMAN (@erikfinman) 14 juillet 2021

Transcription!

FINMAN : « Nommez une fois dans l’histoire où les gens qui ont interdit les livres, les médias et les opinions étaient les bons. « Salut, je suis Erik. Je suis le plus jeune millionnaire Bitcoin au monde. Je l’ai fait dans la Silicon Valley et j’ai déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie. Mais maintenant, je laisse Big Tech se battre pour la liberté d’expression parce que les suzerains de Big Tech violent votre vie privée, censurent votre discours, et je pense que c’est tellement mal. C’est pourquoi j’ai créé le Freedom Phone et son app store non censurable. « Tout le monde se plaint de la censure des Big Tech, mais personne ne fait rien à ce sujet. Ils disent : « Construisez votre propre téléphone », alors je l’ai fait. Freedom Phone est vraiment le meilleur téléphone au monde. Il fait tout ce que fait votre téléphone actuel, sauf vous censurer et vous espionner. Avec le Freedom Phone, votre liberté d’expression est notre priorité numéro un. C’est pourquoi nous avons construit notre propre magasin d’applications qui est totalement non censuré. “Si une application que vous aimez a été bannie des magasins d’applications grand public, vous pouvez toujours la télécharger sur les nôtres car nous n’interdisons pas les applications, point final.”

Et ainsi de suite.

Bien sûr, il y a une certaine ironie dans la façon dont Finman a répondu à ses toutes premières critiques. Voir!

X

Oh non! Oubliez d’être démarré depuis une plate-forme, le gars de la liberté d’expression ne veut même pas de moi sur son fil. pic.twitter.com/dUrr9xTqO4 — 🏴‍☠️ Maddox 🏴‍☠️ (@maddoxrules) 15 juillet 2021

Oh oui. C’est M. Freedom Phone lui-même, cachant furieusement les réponses à son tweet de lancement… et bloquant les membres de Twitter qui sont méchants avec lui.

Pas un bon début, mec.

Twitter a eu d’autres réflexions :

Assez sarcastique, hein ? Bien sûr, c’est exactement le genre de côtes douces auquel vous pouvez vous attendre sur une plate-forme de médias sociaux libre, ouverte et active—

Oh, merde, Finman a également banni cet utilisateur de Twitter.

D’autres utilisateurs étaient sceptiques quant aux promesses technologiques de l’histoire à succès du bébé Bitcoin.

X

Juste pour vous faire savoir, si vous utilisez Google Maps ou toute autre application cartographique sur ce téléphone, il perd complètement sa confidentialité et vous êtes suivi.

Ce téléphone a l’air bien sur le papier, mais il ne peut pas vraiment vous garder privé. La confidentialité dépend du matériel et des logiciels que vous utilisez – Cirence (@CivenceX) 15 juillet 2021

Ensuite, il a été découvert que Finman n’avait pas “créé” le Freedom Phone.

Plus d’informations sur le dropshipping ici, certes à travers l’objectif d’Amazon, qui souhaite que les gens utilisent leur “alternative dropshipping”, que les utilisateurs d’Amazon reconnaîtront comme “Fulfillment by Amazon”. La version courte ? Finman gifle apparemment un logo «Freedom Phone» sur ce téléphone et laisse l’expédition au fabricant, qui obtient une coupe.

Ça a l’air super historique.

X

Pouvons-nous simplement avancer rapidement à la partie où chaque ventouse qui achète ce téléphone se fait voler son identité ? – Tweeter réticent (@rathernottweet1) 14 juillet 2021

Cela ressemble donc à une autre saisie d’argent d’un “millionnaire Bitcoin” autoproclamé, quoi que cela signifie. Je suppose que cela signifie qu’il a acheté du Bitcoin alors qu’il était vraiment bon marché et qu’il s’est assis sur le cul en attendant que sa valeur augmente. Oh, attendez. Oui! C’est exactement ce qui s’est passé !

En mai 2011, à l’âge de 12 ans, Finman a conclu un accord avec ses parents pour pouvoir sauter l’université à la poursuite d’une éducation peu orthodoxe, à condition qu’il puisse investir avec succès. L’accord? Il a dû transformer 1 000 $ en espèces que sa grand-mère lui avait donnés en un impressionnant 1 million de dollars. Finman a poursuivi son objectif sans relâche et a réussi à réussir, achetant environ 1 000 $ de Bitcoin alors que la devise naissante n’était que de 12 $ par pièce, ainsi qu’un certain nombre d’autres devises numériques, dont Ether, le jeton natif d’Ethereum. Finman a réussi à atteindre ses objectifs, faisant de lui un millionnaire autodidacte à l’âge de 18 ans.

Si vous voulez l’appeler averti ou tout simplement chanceux, très bien. Mais ce que Finman n’est pas, c’est un visionnaire de la technologie idéalement placé pour lancer une compagnie de téléphone. Mais il peut certainement repérer une tendance dans toutes les plaintes blanches qui inondent actuellement la nation.

Hé, s’il y avait un ETF ou un fonds commun de placement indexé sur la récente vague de griefs blancs, je l’achèterais en une nanoseconde à New York. Les plaintes de Trump et de ses troglodytes au sujet de Big Tech sont pour la plupart absurdes, bien sûr, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les monétiser – si vous êtes le genre de personne qui a déjà découvert les vertus infinies de rester assis à attendre des barils de de l’argent pour rouler.

Malheureusement, comme nous le savons tous, être millionnaire ne vous rend pas intelligent. Si c’était le cas, Mike Lindell ne ferait pas une hémorragie de ses millions MyPillow dans une vaine tentative de réintégrer le Pig Kahuna.

Peut-être que le jeune Erik peut perdre sa fortune aussi vite qu’il l’a accumulée. Ne serait-ce pas une putain de honte ?

