Le plus jeune musicien du Mexique !!! Luis Ange

Bien sûr, nous faisons référence à Luis Ángel Gómez Jaramillo, ce petit garçon talentueux qui est musicien et fait également partie de la société mondiale Pixar Disney.

El día de hoy te queremos contar cómo es que Luis Ángel Gómez Jaramillo llegó a ser el músico más joven de México, y no solo eso sino que participó en una película que se ve a nivel mundial y que recordamos hoy y que seguramente también estaremos viendo aujourd’hui!

Luis Ángel Gómez Jaramillo, en fait connu sous le nom de « El gallito de oro », est né le 7 novembre 2004 à Guanajuato au Mexique, et est déjà un chanteur et acteur de doublage renommé et non seulement cela, mais il est également compositeur.

Luis Ángel Gómez Jaramillo a participé à la voix des enfants mais a été éliminé à la deuxième étape, cependant, comme tout bon Mexicain a lutté, cela ne l’a pas arrêté, Luis Ángel a commencé à devenir célèbre dans le genre de la musique ranchera depuis qu’il est allé à un concours de télévision appelé Little Giants où on lui a demandé de chanter des chansons de ce genre, plus tard il a commencé à devenir célèbre sur la chaîne YouTube et toute cette histoire dans les compétitions mexicaines l’a amené à devenir le protagoniste du film Pixar.

En 2017, il a fait un travail en faisant la voix de Miguel dans le film Coco, plus tard Luis Ángel a avoué qu’il devait prendre des cours de chant et de théâtre parce que ce qu’il savait était très peu, mais le talent qu’il a dans le sang est assez important. .

Coco a été un succès avec la participation de Luis Ángel, à tel point que ce film a remporté deux Oscars du meilleur long métrage d’animation et de la meilleure chanson originale.