Le plus long pont suspendu piétonnier du monde ouvre au Portugal et c’est spectaculaire: oseriez-vous passer? | Vie

Le Portugal vient d’ouvrir ce qui est déjà le plus long pont suspendu pour piétons au monde, et vous aurez très peur de le traverser.

Bien qu’en Chine nous ayons une multitude de ponts gigantesques capables de nous couper le souffle en regardant les photos, maintenant au Portugal celui qui est en ce moment vient de sortir. le plus long pont suspendu pour piétons au monde, et vous pourrez le visiter.

Nous l’avons tout près ici, à quelques centaines de kilomètres, car il y a un nouveau pont qui vient de battre un record du monde en tant que plus long pont suspendu pour piétons, inauguré hier dimanche 2 mai dans le Géoparc mondial UNESCO Arouca.

Le pont, nommé 516 Arouca, est le plus long pont suspendu pour piétons au monde, et c’est effrayant rien que de le regarder. Ce pont Il mesure 516 m de long et est suspendu à 175 m au-dessus d’une rivière.

Ce pont spectaculaire est suspendu à des câbles d’acier tendus entre des tours en béton en forme de V et reliant les rives de la rivière Paiva. Les représentants de la région disent qu’une personne peut prendre en moyenne 10 minutes pour le traverser, mais cela prendra sûrement beaucoup plus de temps car ils s’arrêteront pour prendre des photos, et d’autres préféreront y aller très lentement au cas où.

Ce n’est pas une construction bon marché, même si elle n’a pas non plus atteint un investissement en capital, puisqu’elle a coûté environ 2,3 millions d’euros, conçue par le studio portugais Itecons et construite par Conduril.

C’est un projet touristique qui promet d’apporter beaucoup de tourisme à la ville d’Arouca, au sud-est de la grande région métropolitaine de Porto.

“Le pont est une infrastructure touristique incontournable qui renforcera l’attrait touristique de la commune et sa position sur le marché du tourisme de nature”, a déclaré le maire d’Arouca dans un communiqué. Margarida Belem.

«La traverser sera sans aucun doute une expérience extraordinaire et mémorable. Pour ceux qui ont déjà fait les circuits, cela peut être une excellente raison de revenir. Ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de voyager ont maintenant une raison supplémentaire de le faire », ajoute Belem.

Ce nouveau pont suspendu à Arouca a surpassé le précédent pont suspendu Charles Kuonen 424 m de long et en Suisse.

Maintenant, vous avez une raison de plus d’aller au Portugal, car avoir un pont suspendu de ces caractéristiques si près de chez vous est une opportunité unique.