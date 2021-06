Le plus long règne de titre pour chaque ceinture de championnat WWE Raw et SmackDown

in

Championnat universel : Brock Lesnar, 688 jours

La bête incarnée Brock Lesnar détient le plus long règne de titre pour le championnat universel, qui a été introduit pour la première fois à l’été 2016. Lesnar détient son record sur trois règnes de titre, dont l’un pendant 504 jours consécutifs. Les critiques peuvent contester Lesnar, bien que dominant, a défendu son titre beaucoup moins que les autres champions universels au cours de ses courses, mais quiconque parle un peu trop fort peut risquer un voyage à Suplex City. De plus, Lesnar a fait partie de certains des matchs les plus mémorables de la WWE au cours de ces courses, il est donc difficile de contester son droit au record.