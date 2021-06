Le plus petit cheval du monde qui pèse moins qu’une pastèque est le meilleur ami de 3 bouledogues | Monde | Nouvelles

in

Peabody, âgé de six semaines, est plus petit que la plupart des chiens et ne pèse que 19 livres. Il a été abandonné par sa mère parce qu’il était trop petit pour atteindre ses mamelles mais vit maintenant la vie de luxe à l’intérieur – avec ses trois meilleurs amis toutous.

Son nouveau propriétaire, Faith Smith, 55 ans, est un entraîneur de chevaux miniatures de San Diego. Elle a déclaré : « Peabody est le plus petit cheval du monde à son âge. Les chevaux ne sont jamais des animaux d’intérieur, mais Peabody est si petit qu’il ne pourrait jamais vivre à l’extérieur à moins qu’il ne grossisse, et nous ne savons pas s’il le fera. »

Les propriétaires d’origine de Peabody ont déclaré à Mme Smith que les vétérinaires avaient suggéré de le faire euthanasier après avoir eu du mal à se sevrer de sa mère, il ne pouvait pas marcher, sa mâchoire était mal alignée et ils pensaient qu’il était sourd et aveugle.

Malgré cela, Mme Smith n’en a pas entendu parler et a traversé le pays pour l’adopter.

LIRE LA SUITE : Conflit entre les États-Unis et le Canada : Trudeau furieux contre Biden à cause de la dispute commerciale

Depuis son adoption, la tête de Peabody a grandi et sa mâchoire s’est alignée. Il a également appris à marcher et voit parfaitement bien, et malgré sa surdité, Peabody s’est bien adapté à son nouveau propriétaire.

Mme Smith travaille également à la formation de la propreté de Peabody.

Mme Smith a poursuivi: «À l’heure actuelle, il vit à l’intérieur de la maison avec les chiens.

« Je le garderai pour toujours, mais j’espère qu’il grandira pour qu’il puisse sortir avec d’autres chevaux. Sinon, il va juste être un cheval de maison.