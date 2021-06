Le plus petit ordinateur du monde résout un mystère : comment ces escargots survivent à leurs prédateurs | La technologie

in

Le plus petit ordinateur du monde a dévoilé un nouveau mystère de la nature, ce détail qui a permis à une espèce d’escargot de survivre plus que toutes les autres.

Dans les îles de la Société de Polynésie française, la communauté des escargots a vécu une véritable guerre civile. Depuis les années 1970, la population d’escargots de cet archipel a vu plus de 50 espèces disparaître, victimes d’une nouvelle espèce d’escargot introduite par l’homme.

Les autorités françaises ont introduit l’escargot loup rose pour tenter de freiner la propagation de l’escargot africain géant qui est arrivé sur les îles comme méthode d’alimentation plus tôt, selon The Guardian. Le résultat a été la supériorité de l’escargot rose sur la plupart des autres espèces, balayant les îles. Une seule espèce semble résister à cet envahisseur, mais la raison en était inconnue.

Grâce au plus petit ordinateur du monde, le Michigan Micro Mote ou M3, ce mystère de la nature a enfin été résolu. Cet ordinateur, introduit en 2014, prend moins qu’une gomme à crayon et a été placé dans la coquille d’escargots, à la fois le loup rose prédateur et les survivants connus sous le nom de Particule hyaline.

Mesurant seulement 2x2x4 mm, le M3 lui permet de récupérer l’énergie de son environnement et de communiquer sans fil avec des signaux optiques. Dans son minuscule intérieur, il est équipé d’un processeur commun, l’Arm’s Cortex-M0+, que l’on retrouve également dans certaines cartes Raspberry Pi.

Attaché à la carapace de plusieurs escargots loups roses, le M3 a collecté des informations sur l’habitat dans lequel évolue cette espèce. La théorie que les chercheurs ont voulu démontrer est que ce type d’escargot ne habiter des zones très ensoleillées et chaudes, quelque chose qui évoque la carapace blanche de l’hyalina Partula et qui lui aurait permis d’échapper à ces prédateurs.

Au contraire, comme l’espèce Partula hyalina était protégée, il n’était pas possible de placer l’ordinateur dans leurs coquilles et le M3 a fini par être placé sur les draps avec des images dessus et dessous où ces escargots dorment habituellement pendant la journée, car ils sont une espèce nocturne.

Les résultats ont donné raison aux chercheurs, en les zones de la particule hyalina ont été enregistrées 10 fois plus de lumière solaire que dans le terrain de chasse de l’escargot loup de rosano. “M3 ouvre vraiment la fenêtre de ce que nous pouvons faire avec l’écologie comportementale des invertébrés”, déclare le professeur Diarmaid Ó Foighil, conservateur du musée de zoologie de l’Université du Michigan, “et nous sommes juste au pied de ces possibilités.” .

le prochain horizon de la M3 est la recherche sur migration du papillon monarque et de connaître les conditions climatiques qu’ils subissent en cours de route. Si coller un ordinateur à l’arrière d’un escargot vous a semblé difficile, nous verrons comment ce petit ordinateur s’adapte aux hauteurs.