Le plus pour votre argent

Si vous cherchez à acheter l’un des meilleurs ordinateurs portables bon marché, alors vous avez du pain sur la planche. Non seulement il existe des centaines d’options, mais tous les ordinateurs portables ne sont pas créés égaux. Pour cette raison, nous avons dressé une liste d’ordinateurs portables bon marché qui devraient vous aider à affiner vos choix.

Bien sûr, lorsque vous recherchez un ordinateur portable bon marché, il y a quelques points à garder à l’esprit. Tout d’abord, que signifie exactement pas cher ? Pour nous, bon marché signifie généralement tout ordinateur portable de moins de 600 $, bien qu’il y ait quelques endroits où vous pourriez avoir besoin d’aller au-dessus de ce budget si vous voulez un type spécifique d’ordinateur portable. Dans cet esprit, cependant, vous voudrez également décider du type de système d’exploitation dont vous avez besoin. Avez-vous besoin d’un ordinateur portable Windows standard ou est-ce qu’un Chromebook répondra à vos besoins ? Vous devrez également prendre en compte la taille globale de l’ordinateur portable, ainsi que ce que vous en avez besoin pour faire. Vous voulez plus de conseils sur la façon de déterminer ce dont vous avez besoin ? Consultez notre guide sur tout ce qu’il faut considérer lors de l’achat d’un nouvel ordinateur.

Une fois que vous avez pensé à tout cela, il est temps de creuser et de rechercher le meilleur ordinateur portable pas cher que vous puissiez trouver. Nous avons rassemblé quelques options solides ci-dessous, alors assurez-vous de les vérifier pour avoir une meilleure idée de ce qu’il faut rechercher. Pas sur un budget? Consultez notre meilleur guide des ordinateurs portables pour un plus large éventail d’options.

Meilleur ordinateur portable bon marché : MSI Modern 14

Source de l’image : MSI/Newegg

Avantages: Conception légère avec de nombreux ports et emplacements, longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients: Le SSD pourrait être plus gros

Le MSI Modern 14 est sur le point de franchir le plafond de notre budget, mais il figure sur cette liste pour une bonne raison. MSI est non seulement un excellent fabricant d’ordinateurs comme celui-ci, mais le Modern 14 a beaucoup à offrir pour son prix de 599 $.

L’écran de niveau IPS de 14 pouces est un gros plus, apportant ce que MSI appelle des images réalistes. Cet écran vous offre un écran Full HD, ce qui signifie beaucoup d’espace et de clarté, peu importe ce sur quoi vous travaillez. L’écran a également un niveau de luminosité maximum élevé, ce qui signifie que vous n’avez jamais à vous soucier que les images soient trop sombres pour voir clairement.

Le MSI Modern 14 pèse un peu plus de deux points et demi. Ce n’est pas l’ordinateur portable le plus léger du marché, mais pour cette gamme de prix, vous n’obtiendrez pas les versions les plus légères et les plus durables. Cependant, le Modern 14 est doté d’un corps en aluminium, ce qui signifie qu’il devrait pouvoir être porté au quotidien.

En ce qui concerne l’utilisation quotidienne, le MSI Modern 14 est une bonne norme à définir pour les ordinateurs portables à petit budget. Pour moins de 600 $, c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous trouverez sur le marché. La seule chose que nous aimerions vraiment voir est un SSD plus grand dans ce modèle. C’est quelque chose que vous pouvez résoudre avec un lecteur externe, cependant.

Ordinateur portable professionnel MSI Modern 14 : 14″ IPS-Level Thin Bezel Display, Intel Core i3-10110U, UMA,… Prix : 599,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur ordinateur portable de jeu pas cher : ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5

Avantages: SSD pour un chargement rapide du jeu, la RAM peut être mise à niveau

Les inconvénients: À la traîne des ordinateurs de bureau de jeu dans la même gamme de prix

Cet ordinateur portable est un peu aberrant sur notre liste, car il dépasse notre budget «bon marché» standard de 600 $ avec son prix de 750 $. Mais si vous recherchez un ordinateur portable de jeu bon marché, c’est le meilleur que vous trouverez.

Non seulement cet ordinateur portable est équipé d’un SSD rapide, ce qui rend le chargement rapide et facile, mais il dispose également d’un emplacement de mise à niveau pour la RAM de l’ordinateur portable. Cela signifie que vous pouvez mettre à niveau les 8 Go de RAM qu’il contient déjà, pour offrir encore plus de performances à vos jeux et applications.

Comme pour tout ordinateur portable à petit budget, le CPU et le GPU inclus ici ne sont pas les plus puissants. En tant que tel, jouer à des jeux très intensifs peut rendre votre ordinateur portable un peu lent. C’est à prévoir dans cette gamme de prix, cependant. Si vous voulez pouvoir jouer à des jeux et répondre à tous vos autres besoins de navigation quotidiens, l’Acer Nitro 5 vaut bien l’argent supplémentaire que vous y consacrerez.

Vous pouvez également consulter nos autres ordinateurs portables de jeu recommandés si vous avez un budget un peu plus important pour travailler.

Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5, Intel Core i5-9300H de 9e génération, NVIDIA GeForce GTX 1650, 15,6″ Full HD… Prix : 765,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur ordinateur portable 2 en 1 pas cher : Microsoft Surface Go 3

Avantages: Livré avec Windows 11, écran tactile réactif, conception légère et facile à transporter

Les inconvénients: Le vérin inférieur peut être limitant, les accessoires peuvent devenir coûteux

Si vous recherchez un ordinateur portable 2-en-1 solide qui durera un peu, alors le Microsoft Surface Go 3 est l’une des meilleures options. Il est livré avec Windows 11, qui est le système d’exploitation le plus récent de Microsoft. Vous pouvez également le brancher avec une multitude d’accessoires différents pour répondre aux besoins de votre ordinateur portable. Le seul véritable inconvénient de ce 2-en-1, cependant, est le fait que tous les accessoires sont vendus séparément. Cela peut être décevant pour les utilisateurs qui voulaient un stylet inclus. Mais la plupart des accessoires sont également assez abordables.

Comme pour la plupart des 2-en-1, le CPU et le GPU ici ne vous permettront pas de faire les mêmes choses que des options plus chères. Pourtant, le Surface Go 3 répondra à tous vos besoins, même s’il devient un peu lent sous de lourdes charges.

Si vous êtes étudiant ou achetez pour un étudiant, le stylet en option peut vraiment vous aider à prendre des notes plus facilement. C’est de loin l’une de nos fonctionnalités préférées des Surface Go 2-en-1. Il existe également quelques options de processeur différentes pour le Surface Go 3. Dans cet esprit, cependant, l’option la moins chère offre plus que suffisamment de puissance pour les tâches quotidiennes.

Microsoft Surface Go 3 – Écran tactile 10,5″ – Intel Pentium Gold – Mémoire 8 Go – SSD 128 Go – Devi… Prix : 529,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur ordinateur portable pas cher pour les étudiants : Dell Inspiron 15 3000

Avantages: Livré avec Windows 11, une construction abordable mais solide, un grand écran Full HD

Les inconvénients: Les haut-parleurs pourraient être meilleurs, pas de ports USB Type-C

Il y a beaucoup à aimer dans le Dell Inspiron 15 3000. Tout d’abord, commençons par la qualité de construction solide et fiable que Dell met dans ses ordinateurs portables. L’ordinateur portable est également livré avec Windows 11 intégré. Cela signifie que vous avez accès au dernier système d’exploitation Windows sans avoir à effectuer de mise à jour vous-même. L’écran Full HD de 15 pouces est également époustouflant et offre une bonne gamme de couleurs visuelles pour l’affichage de pages Web, de vidéos, etc.

L’ordinateur portable est équipé de 4 Go de RAM dans la version la plus basique. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez toujours ajouter jusqu’à 12 Go avant d’acheter. La solution graphique Iris Xe incluse signifie également que vous pouvez tirer le meilleur parti d’une utilisation légère des jeux et des applications. Vous pouvez également mettre à niveau le SSD inclus jusqu’à 512 Go. C’est un petit nombre à long terme, mais comme la plupart des ordinateurs portables, vous pouvez facilement le coupler avec un disque dur externe pour le stockage de documents ou d’images.

Ce n’est pas l’ordinateur portable le plus costaud de tous les temps. Mais, le prix demandé en fait une option parfaite pour les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur portable fiable mais bon marché.

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 3000, 3511 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) 11e génération Intel(R) Core(T… Prix : 416,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur Chromebook pas cher : Lenovo Chromebook Duet

Avantages: Chrome OS offre un logiciel rapide et facile à utiliser, la conception 2 en 1 permet de basculer facilement entre les modes

Les inconvénients: Prise en charge limitée des applications en dehors du Play Store

Les Chromebooks sont depuis de nombreuses années un héros méconnu du marché des ordinateurs portables à petit budget. Le Chromebook Duet de Lenovo n’est pas différent. Cet ordinateur portable 2-en-1 utilise Chrome OS pour fournir un système d’exploitation rapide et fiable. Il vous donne également accès à des milliers d’applications grâce au Google Play Store. Le Duet peut également passer facilement du mode ordinateur portable au mode tablette. Cela en fait un compagnon idéal pour les personnes qui voyagent beaucoup.

Lenovo est devenu un nom de confiance dans le monde des ordinateurs portables au fil des ans, et ce pour une bonne raison. La société continue de fournir des constructions solides et des ordinateurs portables de qualité conçus pour offrir aux consommateurs une expérience exceptionnelle.

Le processeur MediaTek Helio intégré et le GPU ARM ne sont pas les choses les plus rapides que vous trouverez dans un Chromebook. Mais, pour le prix, le Lenovo Chromebook Duet offre une puissance plus que suffisante pour vous permettre de naviguer sur le Web et de profiter de vos applications préférées jusqu’à 10 heures avant de devoir le charger. Bien sûr, comme avec la plupart des Chromebooks, vous aurez un accès limité aux applications qui ne sont pas sur le Google Play Store. Mais, si vous vivez déjà votre vie dans l’écosystème Android, cela ne devrait pas être un gros problème.

Lenovo Chromebook Duet, 2-en-1, écran 10,1″ WUXGA (1920 x 1200), MediaTek Helio P60T, 4 Go LPD… Prix catalogue : 279,99 $ Prix :169,99 $ Vous économisez : 110,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission