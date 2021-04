Le “ plus puissant Galaxy ” de Samsung taquiné pour l’événement Galaxy Unpacked du 28 avril

Samsung vient d’envoyer des invitations à un événement Galaxy Unpacked plus tard ce mois-ci. Cela en ferait le troisième événement Galaxy Unpacked en quatre mois, bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire ici. Les plus grandes annonces de Samsung pour le premier semestre semblent être derrière, mais il est toujours amusant de spéculer.

Dans l’état actuel des choses, les successeurs des meilleurs téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 ne sont attendus que plus tard cette année, peut-être en août, avec des rumeurs indiquant que la société pourrait lancer un mystérieux smartphone à double charnière. Samsung a déjà lancé son Chromebook Galaxy à sacs mixtes au CES.

Le suspect le plus probable serait un nouveau PC, à savoir le Galaxy Book Pro. Cela aurait du sens puisque l’appareil a été divulgué pendant des mois aux côtés d’un Galaxy Book Pro 360. Les fuites les plus récentes sont apparues aujourd’hui, juste après l’annonce de Microsoft Surface Laptop 4, alors peut-être que Samsung veut voler la vedette. Il est également possible que nous puissions obtenir le Galaxy Book Go en plus des autres machines, ce qui mettrait au défi des appareils comme le Microsoft Surface Go avec LTE intégré grâce à Qualcomm.

Bien sûr, tout est spéculatif à ce stade. Pourtant, Samsung entretient une excellente relation avec Microsoft et fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables Windows 10 LTE du marché en plus des meilleurs Chromebooks. Non seulement cela, mais les appareils Windows 10 et Samsung fonctionnent bien ensemble si vous savez comment utiliser Link to Windows sur votre téléphone Samsung Galaxy.

Indépendamment de ce qui est annoncé, nous serons tous là pour regarder la diffusion en direct de Samsung le 28 avril à 10 h HE pour voir quel nouvel appareil Galaxy nous obtenons.