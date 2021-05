Le plus récent de Xiaomi, le Xiaomi Mi 11 Lite, avec une bonne remise | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le produit phare de Xiaomi pour 2021, le Xiaomi Mi 11, est déjà en vente, dans de multiples variantes. Vous pouvez maintenant obtenir le nouveau Xiaomi Mi 11 Lite à un prix réduit.

Que diriez-vous de profiter un mobile au design premium qui n’a rien à envier au matériel haut de gamme et de haute qualité et à toute la garantie Xiaomi, pour moins de 280 euros?

Le nouveau Xiaomi Mi 11 Lite seulement 7 centimètres d’épaisseur est en vente sur eBay au prix de 278 euros, avec expédition depuis l’Espagne. Pour obtenir ce prix, vous devez appliquer le coupon PQ22021 à la caisse. Tant que vous n’aurez pas appliqué le coupon dans le formulaire de paiement, ce prix n’apparaîtra pas. Il sera bientôt épuisé, alors dépêchez-vous!

Le Xiaomi Mi 11 Lite C’est un mobile qui nous a surpris dans notre analyse en raison de sa faible épaisseur, seulement 7 mm, et de son boîtier en verre brillant. Dans les mains, il ressemble à un mobile de gamme premium.

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui a également NFC et une charge rapide à 33W, entre autres.

Mais le design n’est pas la seule caractéristique attrayante du nouveau smartphone Xiaomi.

C’est spectaculaire Écran Full HD + AMOLED de 6,55 pouces avec HDR10 + à 90 Hz (Échantillonnage 240 Hz) est idéal pour profiter des séries Netflix, Disney + ou Amazon Prime Video, ou pour jouer à des jeux vidéo.

Le cerveau du Xiaomi Mi 11 Lite est le Processeur Qualcomm Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, vous n’avez donc pas besoin d’une carte micro SD.

Dans la section caméras, ça ne déçoit pas. Avoir un capteur principal de 64 Mpx et une ouverture f / 1,8, avec un grand angle de 8 Mpx f / 2,2 et un objectif Telemacro de 5 Mpx f / 2,4. La caméra frontale atteint 20 Mpx.

La batterie est 4 250 mAh, ce qui est très bon compte tenu de la faible épaisseur du mobile. Il suffit de durer toute la journée et il a aussi charge rapide à 33W, avec chargeur inclus. Il a également NFC et infrarouge.

Bref, un mobile très équilibré qui a un prix officiel de 349 euros dans sa version 128 Go, mais maintenant vous pouvez l’obtenir avec une remise de plus de 60 euros.

