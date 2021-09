Le plus récent et si… ? La bande-annonce soutient davantage la théorie, ce n’est pas seulement une émission d’anthologie de super-héros

Il est difficile de croire que Marvel’s What If…? a déjà atteint la moitié de sa course. Dans l’ensemble, cela a été tout à fait délicieux, car la première entrée animée de Marvel Cinematic Universe a fourni des prises de vue nouvelles et passionnantes sur certains des moments clés de la franchise. Maintenant, les fans sont probablement impatients de savoir ce qui se profile à l’horizon pour la seconde moitié de la première saison et, heureusement pour eux, Marvel a publié une nouvelle bande-annonce. Il y a de beaux nouveaux extraits de séquences à trouver, mais, plus intéressant encore, cela soutient également la théorie selon laquelle il s’agit de plus qu’une série d’anthologies.