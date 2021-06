Le plus récent thermostat Nest bénéficie d’une rare remise Amazon avant le Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le thermostat d’apprentissage Nest de première génération regroupait une gamme de fonctionnalités pratiques et économes en énergie dans un design élégant et élégant. Inutile de dire que cela a totalement changé la donne lors de sa première sortie. Un simple appareil pourrait non seulement vous faire économiser beaucoup d’argent et rendre le contrôle de votre système CVC plus pratique, mais il avait également l’air si cool et futuriste par rapport à tous les thermostats ordinaires. Après tout, ce n’étaient qu’un tas de boîtes blanches laides. Pour faire court, le Nest Learning Thermostat avait tout pour plaire.

Des tonnes de gens croient toujours que le thermostat phare de Nest est toujours le meilleur thermostat intelligent de la planète, et vous n’entendrez aucun argument de notre part. En fait, nous utilisons le dernier modèle dans notre propre maison et nous l’adorons. Le problème est que le Nest Learning Thermostat est assez cher par rapport à certaines des options les plus récentes. Même s’il est en vente à prix réduit sur Amazon, il coûte toujours plus de 200 $. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez obtenir toutes les fonctionnalités intelligentes qui rendent le thermostat d’apprentissage Nest si génial dans le nouveau modèle moins cher appelé simplement le Thermostat Nest. Il se vend 130 $ et c’est déjà une bonne affaire, mais passez maintenant à Amazon et vous verrez que le thermostat Nest est en vente avec une remise rare avant Prime Day!

Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le plus récent Thermostat Nest n’a pas le même design élégant en acier inoxydable que le modèle phare. Mais si vous nous demandez, il présente un design différent qui est tout aussi élégant. Le visage du nouveau Nest a une finition miroir unique avec un affichage numérique en dessous, et il est disponible en quatre couleurs différentes pour s’adapter à n’importe quel décor de maison. Plus important encore, bien sûr, le thermostat Nest comprend toutes les fonctionnalités intelligentes importantes du modèle phare. Vous pourrez contrôler votre thermostat de n’importe où à l’aide de l’application Nest ou de votre voix grâce à l’assistant Google et à l’assistance Alexa, et vous économiserez beaucoup d’argent sur votre facture d’énergie grâce aux fonctionnalités intelligentes de Nest qui ajustent constamment vos paramètres et apprennent de votre comportement.

Avec un prix catalogue de seulement 130 $, le plus récent de Google Thermostat Nest est une valeur formidable. Tout bien considéré, c’est peut-être le meilleur rapport qualité-prix et cela se rentabilisera en économisant sur vos factures d’énergie. Mais si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant et que vous en achetez un, vous ne paierez que 117,99 $ ! La seule mauvaise nouvelle est que nous avons déjà vu cette remise disparaître sur quelques options de couleurs différentes, il ne vous reste donc probablement plus beaucoup de temps si vous voulez vous lancer dans l’action.

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 117,99 $ Vous économisez : 15,01 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques-uns des détails importants :

Le thermostat Nest est un thermostat intelligent certifié ENERGY STAR qui allie efficacité et commodité Fonctionne avec ou sans fil C dans la plupart des maisons Certaines configurations nécessitent un fil C ou un accessoire d’alimentation, y compris le chauffage uniquement, la climatisation uniquement, le contrôle de zone et la pompe à chaleur Les fonctions d’apprentissage de Nest permettent au thermostat d’éteindre automatiquement la climatisation ou le chauffage lorsque vous partez, et de le rallumer lorsque vous arrivez à la maison. La fonction « Savings Finder » suggère des ajustements à votre emploi du temps pour vous aider à économiser encore plus d’argent tout en restant confortable Surveille votre système CVC et vous envoie une alerte si quelque chose ne fonctionne pas correctement

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 117,99 $ Vous économisez : 15,01 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.