Le plus regardé des Jeux a été le prolongement du match de football Brésil-Espagne

09.08.2021 à 15h30 CEST

Plus de trente millions de personnes en Espagne (30,3) ont déjà contacté les retransmissions des Jeux Olympiques de Tokyo, soit 66,3 % de la population, et la plus regardée a été le prolongement du match de football masculin entre le Brésil et l’Espagne le 7 août sur la chaîne La1 de TVE.

Il s’agit de l’émission la plus regardée selon le rapport d’audience télévisé des Jeux Olympiques de Barlovento Comunicación, dans lequel une vision globale de l’audience de cinq réseaux est réalisée : La1, Teledeporte, Eurosport, Eurosport 2 et Movistar Deportes 1.

Le reportage reprend cette vision de 1 857 diffusions de 19 catégories entre le 23 juillet et le 8 août : au total, plus de 1 600 heures à l’écran dans lesquelles La1 est toujours au premier plan.

Parmi les dix émissions les plus regardées figurent les heures supplémentaires et le match de football masculin Brésil-Espagne, Japon-Espagne, Espagne-Côte d’Ivoire, l’athlétisme et le match Espagne-Argentine également masculin.