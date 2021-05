“Le plus stimulant et le plus fou sera celui que vous choisirez”

20/05/2021 à 19:33 CEST

Martí Grau

Gianluigi Buffon n’exclut pas de poursuivre sa carrière dans un grand club. Après avoir remporté la finale de la Coupe d’Italie face à l’Atalanta (1-2), le gardien italien a assuré que, de toutes les offres, il choisirait celle qui suscite la plus grande satisfaction. “J’ai eu de nombreux contacts et propositions, celui que je trouve le plus stimulant et le plus fou sera celui que je choisirai“.

Buffon considère que c’est une fierté d’avoir pu passer tant d’années avec la Juventus à Turin. “Finir comme ça, c’est quelque chose qui me rend fier. La Juve, les fans, le président, les coéquipiers et l’entraîneur feront toujours partie de ma vie“. Le gardien de but, qui a récemment annoncé son dernier adieu en tant que footballeur” bianconero “, est maintenant à la recherche d’une nouvelle destination.

Une carrière qui semble sans fin

À l’âge de 43 ans, le gardien reste déterminé à continuer à profiter du football au plus haut niveau. “Je dois encore me battre, voyager et prendre mon corps et mon énergie à la limite. Si je suis venu ici c’est justement à cause de ce brin de folie qui m’a permis de toujours rêver de nouveaux projets et réalisations“.

Concernant la possibilité de prendre sa retraite, il affirme que les propositions qu’il recevra décideront de sa prochaine étape dans sa carrière. “J’ai reçu un message d’un cadre qui pourrait me déjouer, j’aime ces gens. Je pourrais arrêter de jouer mais s’il y a quelqu’un de plus fou que moi et qui me fait imaginer quelque chose de plus fou que moi, je le suis“.

Avec lui Coupe du monde du Qatar en 2022, «Gigi» Buffon ne garantit pas sa participation et ne veut pas être convoqué uniquement pour être «Buffon». “Nous verrons comment je vais y arriver et si je suis toujours un gardien de but compétitif. Mais je ne veux pas de cadeaux“. Le gardien italien poursuivra sa carrière jusqu’à ce qu’il considère qu’il ne peut pas continuer au meilleur niveau.”