Le plus « tueur » de Ferrao frappe à nouveau

14/11/2021

Le à 22:31 CET

Le 26 novembre 2019, le Barça Ferrao était au sommet de sa carrière, quelques mois seulement après avoir été désigné meilleur joueur de la planète et au milieu d’une séquence de titres avec le Barça après avoir enchaîné un championnat, une Coupe d’Espagne, deux Coupes du Roi et une Supercoupe d’Espagne.

Cependant, le tout nouveau « Pichichi » de la campagne 2018-19 n’oubliera jamais ce jour-là. Celui de Chapecó s’était assis dans le fauteuil du Palau avec trois buts d’affilée pour égaliser le score contre Xota quand il est soudainement tombé au sol et un jour plus tard est venu le grand « coup »: le tendon d’Achille de la jambe gauche était partiellement rompu.

Depuis qu’il a été opéré début décembre, Ferrao a commencé une course contre la montre dans le but d’atteindre à temps le Final Four de la Ligue des Champions, les barrages de la Ligue et la Coupe du Monde.

Finalement les deux premiers ont été reportés et le Brésilien a pu les jouer, être la clé ensemble surtout à Sergio Lozano pour obtenir le troisième titre européen de la section en octobre de l’année dernière au Palau.

Depuis son retour il y a un peu plus d’un an, il a continué à enseigner le meilleur jeu dos au but de la planète et avec son extraordinaire capacité à déséquilibrer les équipes rivales, même s’il est également vrai que peut-être Il n’était pas considéré comme un «reste» et aussi mortel que dans les cours précédents.

Ferrao, à l’entraînement avec son ami Pito

| FCB

Quoi qu’il en soit, encore il a été le meilleur buteur du Barça en championnat avec 23 buts, loin des 38 qu’il a marqué deux saisons auparavant, très probablement dans sa meilleure saison au Barça.

Après avoir pu faire une pré-saison pour la Coupe du monde avec l’équipe brésilienne et l’arrivée de Jesús Velasco avec son ami Pito Ils vous permettent de profiter du meilleur Ferrao pendant ce premier mois et demi de cours.

Le fait est que dans la ligue dans quatre des six matches de championnat disputés, il a marqué deux buts ou plus. Le pivot a signé deux « doubles » distincts lors des victoires contre Burela (6-1), Industrias (3-4) et Manzanares (8-2) et a réalisé un triplé dans l’exposition collective sur le court Xota (2 -8 ).

Pour l’histoire le but restera l’épissage d’une volée au tournant à Pampelune ou si un mouvement de crack dans le derby catalan. Et c’est qu’il a non seulement autant de buts en championnat, mais plus de la moitié ont été de vrais objectifs.