Le plus vieil orgue d’Espagne va rompre son silence

11/04/2021 à 18:35 CET

Eduardo Villanueva

L’orgue le plus ancien d’Espagne, situé à Garrovillas de Anconétar et qui est sur le point de se conformer 500 ans, mettra un parenthèse à son silence prolongé samedi prochain 6 novembre.

L’Estrémadure a dans son patrimoine historique avec l’un des plus anciens orgues d’Europe et l’un des rares à être déclaré Bien d’Intérêt Culturel (BIC). Considéré comme le plus ancien instrument de la Renaissance utilisé en Espagne, l’orgue Garrovillas de Alconétar repose dans l’église de Santa María de la Consolación sans personne pour faire résonner ses tuyaux du temps car « il n’y a plus d’organistes » regrette le journaliste d’Estrémadure (Garrovillano par adoption) Julián Barriga, qui a promu, depuis sa retraite à Madrid, la connaissance de ce joyau musical que la région chérit.

C’est maintenant une occasion unique de l’entendre en direct, dans le cadre d’un concert commémoratif de l’Année jubilaire de Guadalupe. Samedi, à 20h00, le Chœur Amadeus interprétera de la musique inédite des archives musicales du Monastère de Guadalupe, et l’orgue Renaissance (du début du XVIe siècle) sera le protagoniste absolu à divers moments du concert.

« C’est un événement musical« , dit Julián Barriga, qui s’extasie sur l’organiste (Miguel del Barco Díaz) et le directeur du Chœur Amadeus, Alonso Gómez, et l’association« Domingo Marcos Durán & rdquor;, chargée de protéger et de diffuser cette relique patrimoniale historique- culturel.

Pièces silencieuses depuis le XVIIIe siècle

Ce sera la première fois qu’on entendra déjà cet illustre orgue porter la vitole BIC.

Le concert est composé de pièces entièrement transcrites à partir de sources musicales d’Estrémadure conservés dans les archives des centres religieux de la province de Cáceres et Badajoz. Toutes les œuvres (qui n’ont pas été entendues depuis le XVIIIe siècle) sont conservées dans des manuscrits et inédites dans les archives du monastère royal de Santa María de Guadalupe et dans le couvent de Santa Clara de Zafra.

Il s’agit de musique religieuse pour choeurs, duos et aussi de chants de Noël. Mais surtout, c’est une occasion unique de profiter de l’orgue qui encapsule le mieux le son original du 16ème siècle. Un véritable voyage dans le passé à travers les tubes de ce genre de machine à remonter le temps.

Récemment, la maison de disques européenne Brilliant Classics a sorti et commercialisé un album de musique classique enregistré avec l’orgue Garrovillas. L’orgue fait déjà partie du catalogue Brilliant Classics, puisqu’en 2018 c’était l’instrument sur lequel l’œuvre de Correa de Arauxo a été interprétée et enregistrée par le soliste italien Francesco de Cera.

Maintenant, des travaux sont en cours pour attribuer la date d’origine exacte de cet instrument. La construction de l’orgue est antérieure à 1578 selon les documents existants (même si c’est probablement plus tôt). En 1677, le facteur d’orgues Juan Amador « el Joven » fit une profonde réparation. En février 2020, l’orgue a été déclaré BIC, le seul à atteindre cette catégorie dans la communauté d’Estrémadure.