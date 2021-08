Le plus vieux Border Terrier du Royaume-Uni – Rencontrez Alfie | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Elle a ajouté : « Il n’a jamais été un chien de garde typique. Il a toujours aimé ses promenades. Il a une personnalité décontractée et facile à vivre.

“Il n’a jamais été un chien pour chasser une balle et la rapporter spécialement, mais si moi et maman, ou mon frère et moi jouions au catch ou au badminton, c’était comme jouer au cochon au milieu car il voulait toujours voler la balle alors . “

Selon Erika, le secret d’Alfie pour vivre longtemps réside dans “beaucoup d’amour, de soins, une bonne alimentation et le maintien d’un poids santé”.

Bien qu’il ait «quelques grumeaux» de vieillesse ainsi que de l’arthrite dans les jambes, le chien est toujours en bonne santé et d’apparence jeune.

Le Guinness World Records ne conserve pas de registres spécifiques au Royaume-Uni, mais affirme que le plus vieux chien vivant au monde a 21 ans et s’appelle Funny du Japon.

