Le plus vieux bungalow du monde est mis en vente pour 2 millions de livres sterling

Fair Outlook est le plus ancien bungalow authentique au monde (Photo : Fresh Estates/SWNS)

Le plus ancien bungalow authentique du monde a été mis en vente au prix de 2 millions de livres sterling.

La propriété de six chambres en bord de mer dans le village côtier de Birchington, dans le Kent, a été construite par l’architecte de la gare John Taylor en 1874.

Surnommée Fair Outlook, la propriété classée Grade II a été construite à l’origine comme maison de vacances pour l’architecte lui-même et est maintenant sur le marché pour la première fois en 40 ans.

Surplombant directement la mer et située au bord d’une falaise, la maison dispose d’un couloir de 60 pieds et d’une annexe séparée.

Sa salle de réception principale dispose d’une cheminée à foyer ouvert et de grandes fenêtres donnant sur le jardin arrière et ses vues sur la mer, tandis que sa salle « Manston » dispose d’un bar pour les réceptions en soirée.

La cuisine a un Aga intégré et il y a une buanderie séparée, tandis que deux de ses chambres doubles ont une salle de bains privative et il y a un garage en forme de L.

La propriété dans le village côtier de Kent à Birchington a été construite par l’architecte de la gare John Taylor en 1874 (Photo : Fresh Estates/SWNS)



Il appartient aux mêmes personnes depuis 40 ans (Photo : Fresh Estates/SWNS)

La propriété a beaucoup d’histoire. Quand il a été construit, il a rapidement attiré l’attention de l’élite victorienne.

Le chirurgien anglais, le professeur Erasmus Wilson, qui a été fait chevalier par la reine Victoria en 1881, a surnommé le style de construction « bungalow » – comme dans le « style bengali », et a acheté quatre des maisons de Taylor.

Il écrivait à l’époque : « L’idée des bungalows semble occuper énormément l’esprit des gens. Ils sont nouveaux, pittoresques, jolis et parfaits quant aux qualités sanitaires. La meilleure maison sanitaire pour une famille est un Bungalow.’

Juste sur la côte, l’emplacement est très attractif (Photo : Fresh Estates/SWNS)



Il offre une vue sur l’océan et l’air frais de la mer (Photo : Fresh Estates/SWNS)

Les habitations à un étage étaient initialement considérées comme « un symbole de bohème », et le type de bâtiment est devenu un choix populaire pour les résidences secondaires.

Le pionnier de la dermatologie a également écrit qu’il estimait que l’air de Birchington, dans le Kent, était sans égal sur l’ensemble de la côte britannique.

Le chirurgien a calculé que « pendant une période de 24 heures, une personne consommerait deux fois plus d’air à Birchington-on-Sea qu’elle n’en consommerait à Londres ».

Asseyez-vous dans le jardin et imaginez que vous êtes un scientifique victorien (Photo : Fresh Estates/SWNS)



Il y a six chambres à l’intérieur et beaucoup d’espace à l’extérieur (Photo : Fresh Estates/SWNS)

Mais, alors que le médecin victorien en raffolait, un financement prohibitif a été utilisé pour garder la zone exclusive.

Les prix des bungalows étaient à l’origine d’environ 1 500 guinées, soit environ 190 000 £ en monnaie d’aujourd’hui. C’était une époque où les employés expérimentés ne recevaient qu’environ 100 guinées par an et la plupart de la classe ouvrière ne gagnait que 25 guinées par an.

Plus : Mode de vie



Lee Thomas, de Fresh Estates, a déclaré: » La propriété appartient au même propriétaire depuis 40 ans et, bien qu’elle bénéficie d’une riche histoire, cette maison familiale substantielle dispose de six chambres, d’une annexe ainsi que de la mer ininterrompue vues – ce qui rend ce bungalow si unique.

« Et avec une vente en chaîne sans suite, tout nouveau propriétaire peut emménager directement. »

Si l’on en croit Wilson, vous respirerez l’air le plus frais et vivrez dans les conditions les plus hygiéniques possibles.

