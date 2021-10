Le plus vieux rhinocéros blanc du monde meurt à 54 ans

Toby, le plus vieux rhinocéros blanc du monde, dans son enclos au zoo de Bussolengo, près de Vérone (.)

Le plus vieux rhinocéros blanc du monde est mort à 54 ans dans un zoo italien.

Toby, surnommé « Nonno Toby » – grand-père Toby – est décédé le 6 octobre au zoo Parco Natura Viva près de Vérone.

« Il s’est effondré sur le sol sur le chemin du retour vers son abri de nuit, et après environ une demi-heure, son cœur s’est arrêté », a déclaré la gardienne du zoo Elisa Livia Pennacchioni aux agences de presse.

Toby sera embaumé et exposé au musée des sciences MuSe de Trente, où il rejoindra Blanco, un lion blanc du zoo décédé il y a cinq ans, a déclaré Pennacchioni.

Les rhinocéros blancs vivent généralement jusqu’à environ 30 ans dans la nature et 40 ans en captivité, donc Toby a vécu jusqu’à un âge avancé.

L’espèce est répertoriée comme quasi menacée – on estime qu’il reste environ 18 000 animaux dans le monde, bien que leur nombre ait augmenté.

En captivité, un rhinocéros blanc vit généralement jusqu’à 40 ans (.)

Cependant, il ne reste que deux exemples de la sous-espèce de rhinocéros blanc du nord qui vivent au Kenya, qui sont surveillés 24 heures sur 24 par des gardes armés.



